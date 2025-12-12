Mizuho réduit le PT de BXP en raison de l'échéance de la dette de 1 milliard de dollars et des vents contraires du marché

12 décembre - ** Mizuho réduit l'objectif de prix de la société d'investissement immobilier BXP à 79 $ contre 82 $, et réitère sa notation "surperformance"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Mizuho est confronté à la pression des ventes d'actifs dilutives et à des charges d'intérêt plus élevées en raison d'une dette de 1 milliard de dollars arrivant à échéance au quatrième trimestre 2026

** Les intérêts capitalisés diminueront lorsque la propriété du 340 Park Avenue sera opérationnelle au 4ème trimestre

** Une tendance commune des "bénéfices" est que la plupart des FPI de bureaux ont probablement des fonds d'exploitation limités (FFO) croissance dans FY26 et il y a l'espoir d'un "bâton de hockey" dans plusieurs pour FY27 - courtage

** Neuf des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 14 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 78 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 4,2 % depuis le début de l'année