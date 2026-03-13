Mizuho augmente le PT de Circle alors que le stablecoin de Circle dépasse celui de Tether en volume de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de l'émetteur de stablecoins Circle Internet Group CRCL.N augmentent de 1,65 % à 115,90 $

** Mizuho relève le PT de 100 $ à 120 $, soit une hausse de 5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Mizuho déclare que les volumes de transactions de la stablecoin USDC de Circle ont dépassé l'USDT de Tether pour la première fois depuis 2019

** L'USDC a représenté 64 % du volume de transactions combiné USDC-USDT jusqu'à présent en 2026, contre 30 % en moyenne entre 2019-2025 - Mizuho

** "Nous pensons qu'à plus long terme, le vainqueur des stablecoins sera celui qui sera le plus utilisé dans l'activité économique quotidienne, plutôt que celui qui aura la plus forte capitalisation boursière" - Mizuho

** Ajoute: "En regardant les volumes de transactions, nous sommes encouragés de voir l'USDC prendre une plus grande part du gâteau total

** 12 des 27 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 14 comme un "conserver" et 1 comme une "vente forte"; le PT médian est de 108,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, CRCL est en hausse de 48,6 % depuis le début de l'année