Mitt Romney votera pour la destitution de Trump

WASHINGTON, 5 février (Reuters) - Le sénateur républicain Mitt Romney, ancien candidat à l'élection présidentielle américaine de 2012, a annoncé mercredi qu'il voterait pour la destitution de Donald Trump pour abus de pouvoir, contre l'avis de son parti. Le vote est attendu à 16h00 à Washington (21h00 GMT). Romney est le seul sénateur républicain à s'être prononcé publiquement en faveur des accusations portées par le camp démocrate. "J'estime que le fait de tenter de corrompre une élection pour se maintenir au pouvoir est l'attaque la plus choquante qu'on puisse faire contre la Constitution", a déclaré Mitt Romney au New York Times. "Et pour cette raison, c'est un crime et une infraction graves, et je n'ai pas d'autre choix, en vertu du serment que j'ai prêté, d'exprimer cette conclusion." Mitt Romney, un modéré au sein du Parti républicain, s'était déjà rangé du côté des démocrates pour demander que des témoins puissent être auditionnés dans le procès en destitution, ce que la majorité républicaine a refusé. (Lisa Lambert, version française Jean-Stéphane Brosse)

