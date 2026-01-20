 Aller au contenu principal
Mitsui envisage des turbines plus petites et un retard dans la construction du parc éolien de Niigata
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La maison de commerce japonaise Mitsui & Co 8031.T et ses partenaires envisagent d'utiliser des turbines plus petites et de retarder le début de la construction de leur projet de parc éolien offshore à Niigata dans le nord du Japon, a déclaré mardi un porte-parole de Mitsui.

Le consortium dirigé par Mitsui, qui comprend l'allemand RWE

RWEG.DE et Osaka Gas 9532.T , a obtenu les droits de développement en 2023 pour le parc de 684 mégawatts (MW) au large de la côte de Murakami-Tainai, mais il est confronté à des coûts de développement nettement plus élevés, conformément aux difficultés rencontrées dans les projets éoliens offshore mondiaux.

L'entreprise avait prévu d'installer 38 turbines de la classe des 18 mégawatts (MW), mais envisage désormais 46 turbines de la classe des 15 MW après que GE Vernova GEV.N a abandonné le développement du modèle le plus grand en raison de l'augmentation des coûts, a déclaré le porte-parole.

Aucune décision n'a encore été prise quant à la turbine du fabricant qui sera utilisée, a ajouté le porte-parole, et la production totale d'électricité restera largement inchangée.

En raison du changement de turbine, la construction offshore devrait être retardée d'un an, jusqu'en avril 2028, bien que le consortium vise toujours à démarrer les opérations en juin 2029, selon le porte-parole.

Le plan révisé a été présenté lors d'une réunion de consultation qui s'est tenue à Niigata mardi.

En août, un consortium 8058.T dirigé par Mitsubishi s'est retiré de trois projets éoliens offshore attribués en 2021, citant des coûts élevés, ce qui a incité le gouvernement à intensifier les discussions sur les mesures de soutien pour soutenir le développement de l'industrie.

