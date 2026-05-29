Mitsubishi Motors dévoile un pick-up et une collaboration avec Nissan dans le domaine des kei-cars

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Mitsubishi Motors 7211.T va mener un projet commun de pick-up avec Nissan Motor 7201.T en Amérique du Nord, a annoncé vendredi la société dans son nouveau plan d'affaires à moyen terme.

Au Japon, les deux entreprises mèneront également des activités conjointes de développement et de production de petites voitures de catégorie Kei, qui pourront être soit des véhicules à essence, soit des véhicules électriques à batterie, a précisé Mitsubishi.

Mitsubishi prévoit d'investir environ 1.000 milliards de yens (6,28 milliards de dollars) afin d'atteindre un bénéfice d'exploitation de 160 milliards de yens, avec une marge d'exploitation de 4,5% et un rendement des capitaux propres de 10% pour l'exercice 2029, a indiqué la société dans ses diapositives de présentation.

(1 $ = 159,3500 yens)