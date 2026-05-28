Mitsubishi Chemical Corporation et Accenture ont créé une coentreprise pour soutenir l'activité de l'entreprise chimique grâce à l'IA.

La nouvelle société, Rix Business Partners, a été créée via DIA-RIX, la filiale à 100 % de Mitsubishi Chemical Corporation.

Les deux entreprises développeront une plateforme numérique compatible avec l'IA pour soutenir les fonctions corporatives de Mitsubishi - principalement les affaires générales, y compris les services administratifs et la gestion des installations - dans ses bureaux nationaux et ses sites de fabrication.

En intégrant l'IA dans les activités quotidiennes, les employés peuvent se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée liées aux affaires et à la fabrication.

" Cette transformation du soutien commercial repose sur l'engagement de Mitsubishi Chemical à maximiser la valeur du capital humain et sur notre philosophie de transformation centrée sur la " connexion " des capacités à l'échelle de l'organisation ", a déclaré Isao Yano, Directeur Général et Directeur de la Conformité de Mitsubishi Chemical.

" Grâce à cette coentreprise, nous allons combiner une réévaluation minutieuse des opérations avec l'utilisation pratique de l'IA et des technologies numériques afin d'aider Mitsubishi Chemical à transformer sa stratégie en action et à prendre une position de premier plan dans l'industrie chimique. " a déclaré Mitsuru Nagata, Directeur Général Senior, responsable Digital Core, Japon, chez Accenture.