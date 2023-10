"Mithra va concentrer ses efforts sur son pôle de R&D et ses produits innovants Estelle et Donesta"

David Horn Solomon, CEO de Mithra. (crédit : DR)

Après avoir dirigé Pharnext, David Horn Solomon a pris les rênes de Mithra, une biotech belge qui a pour ambition de devenir le leader mondial de la santé féminine. L'occasion de faire le point avec lui sur cette société peu connue des investisseurs français.

Boursorama : Après un passage chez Pharnext, vous avez rejoint Mithra en avril 2023. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette société biotech ?

David Horn Solomon : Une carrière dans le secteur de la santé permet d'avoir un fort impact sur les individus et la société, et j'étais particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler pour une société dédiée à la santé féminine. Aujourd'hui encore, la santé des femmes est essentiellement prise en charge via des dispositifs, des médicaments génériques ou reformulés, et je pense qu'il y a une forte demande et une réelle opportunité d'innovation dans ce domaine thérapeutique insuffisamment couvert.

Mithra traversait une période difficile lorsque l'on m'a proposé ce poste, mais à mesure que j'ai appris à connaître l'entreprise, j'ai constaté qu'elle avait de solides bases, et le potentiel d'avoir un réel impact sur la santé des femmes, tout en créant une valeur importante pour ses actionnaires. Plus précisément, l'entreprise possédait quatre sources de valeur fondamentales : un pôle de recherche et développement solide ; des produits innovants en voie de lancement commercial ; une plateforme CDMO de pointe ; et Novalon, société dédiée au développement de produits génériques complexes. Un tout qui, à mon avis, pouvait être optimisé et/ou commencer à produire une valeur importante.

C'est pourquoi, alors que nous visions d'en faire un leader qui fera bénéficier les femmes de tous âges de nouveaux médicaments et de leurs bienfaits, j'étais particulièrement motivé à l'idée de prendre la tête de Mithra.

Boursorama : Mithra est une société biotech belge cotée depuis juin 2015 sur Euronext Bruxelles et n'est pas particulièrement connue des investisseurs français. Comment pourriez-vous la présenter rapidement aux investisseurs ?David Horn Solomon : Mithra a été fondée en 1999 et est cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2015 sous le code mnémonique MITRA. Nous sommes basés à Liège, en Belgique, et notre objectif est de devenir un leader mondial de la santé féminine, en proposant des produits innovants. Nos produits les plus avancés peuvent offrir aux femmes une plus grande indépendance et améliorer leur santé, de l'adolescence à l'âge adulte, et au-delà. Nos produits phares sont basés sur un œstrogène naturel, l'estetrol (E4), qui a été caractérisé et développé par notre père scientifique, le professeur Jean-Michel Foidart, qui est membre du conseil d'administration de la société. L'estetrol est produit par le fœtus pendant la grossesse et possède des propriétés particulières par rapport à d'autres formes d'œstrogènes. Nos recherches, dont une grande partie a été publiée dans des publications prestigieuses évaluées par des pairs, indiquent qu'Estelle pourrait offrir un profil avantages/risques plus sûr que les solutions existantes à base d'hormones.

Nos produits thérapeutiques à base d'estetrol les plus avancés sont Estelle, un contraceptif révolutionnaire, et Donesta, une hormone nouvelle génération destinée aux candidats médicaments pour le traitement des symptômes de la ménopause. Estelle est en cours de lancement à l'échelle mondiale par nos partenaires commerciaux. Pour Donesta, nous soumettrons une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis plus tard cette année, et en Europe l'année prochaine.

Notre source de revenus croissante générée par l'estetrol est complétée par deux autres entreprises en propriété exclusive. Notre unité de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), une plateforme technologique de pointe, offre une large gamme de services allant du développement pharmaceutique à la fabrication commerciale. Enfin, Novalon, société dédiée au développement de produits génériques complexes, augmente également les ventes de ses produits et génère des revenus.

Vous avez déjà des actifs sur le marché avec Estelle pour ce qui est de la contraception, et d'autres encore en phase de développement. Quelle stratégie menez-vous sur les deux fronts ?

David Horn Solomon : À l'heure actuelle, notre entreprise repose sur trois piliers : des produits thérapeutiques innovants ; le développement de produits génériques complexes avec Novalon et la plateforme CDMO de Mithra. Prenons-les dans cet ordre. Estelle, contraceptif révolutionnaire, est déjà sur le marché et les volumes de vente aux États-Unis ont augmenté de 80 % au cours du premier semestre de cette année par rapport au second semestre 2022, selon un rapport récent de notre partenaire commercial américain Mayne Pharma. Nous avons publié de premiers résultats positifs pour la phase 3 du programme confirmant l'efficacité de Donesta, notre traitement de substitution hormonal aux œstrogènes nouvelle génération pour le traitement des symptômes de la ménopause, et nous sommes en train de terminer la demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

Novalon, société dédiée au développement de produits génériques complexes, a enregistré une croissance de 36 % de son chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022. Notre anneau vaginal contraceptif Myring et le traitement pour les symptômes de la ménopause Tibelia sont tous deux commercialisés. Novalon développe également Zoreline, un implant sous-cutané biodégradable pour les cancers hormono-dépendants.

J'occupe le poste de PDG depuis tout juste six mois maintenant. Au fur et à mesure que la nouvelle direction et le nouveau conseil d'administration analysaient attentivement la situation de Mithra, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que, sur le plan opérationnel, Mithra essayait d'en faire trop par rapport à sa taille et son stade de maturité, en tant que société pharmaceutique émergente pleinement intégrée. Notre pôle de recherche et développement très performant avait mis des produits sur le marché, mais notre pipeline de produits en phase de développement précoce et intermédiaire n'était pas suffisamment réapprovisionné. Les lancements commerciaux d'Estelle, surtout aux États-Unis, ont été plus lents que prévu. Le CDMO de Mithra pourrait être optimisé. Enfin, bien que Novalon, société dédiée au développement de produits génériques complexes, soit une source de revenus croissante, elle n'est pas stable et nécessite que nous redéfinissions les priorités stratégiques et opérationnelles pour nos produits innovants.

Notre nouvelle stratégie, qui a été exposée dans des lettres aux actionnaires en mai dernier et en septembre, est de prioriser et de recentrer les ressources de l'entreprise sur les deux principaux points forts de notre activité : notre pôle de recherche et développement de pointe et nos produits innovants Estelle et Donesta. En résumé, le conseil d'administration et moi-même avons conclu que l'entreprise, les patients et nos actionnaires bénéficieraient du fait de remettre l'accent sur ces points forts considérables.

Par exemple, nous cherchons activement à réapprovisionner notre pipeline avec des candidats médicaments pour la santé féminine en phase de développement intermédiaire et précoce, et à mieux tirer parti de notre expertise exceptionnelle en matière de développement et de conformité réglementaire et de notre infrastructure industrielle. En parallèle, nous évaluons activement les meilleures alternatives stratégiques pour deux activités annexes particulièrement porteuses : le CDMO de Mithra et Novalon.

Boursorama : Quelle est la situation financière actuelle de l'entreprise ? Quelles sont vos perspectives de trésorerie ?

David Horn Solomon : Les produits Mithra ont tous été mis sur le marché récemment. Nos ventes commencent tout juste à augmenter et à avoir un impact sur notre bilan. Les investissements nécessaires pour en arriver là ont été considérables. Pendant les démarches d'obtention des autorisations pour les produits, la direction précédente de Mithra a mis en œuvre des plans d'expansion ambitieux. Elle a contracté divers types de prêts et fait de gros investissements dans le CDMO de Mithra, Novalon, et les essais cliniques de phase 3 pour Donesta, entre autres.

Ainsi, en parallèle de l'augmentation de nos revenus, nous travaillons à renégocier, consolider et réduire notre dette. Nous souhaitons que nos revenus profitent à nos actionnaires par l'appréciation des actions, pas seulement à nos créanciers. Pour ce faire, nous faisons deux choses : nous travaillons à la maximisation des ventes des produits Estelle et Donesta ; et nous investissons dans notre croissance à venir en identifiant, en développant et en octroyant des licences pour de nouveaux candidats médicaments pour la santé des femmes.

Au cours du 2e trimestre, nous avons eu accès à 12,5 millions d'euros grâce à notre financement de prêt renégocié et avons reçu 2,5 millions d'euros de fonds provenant d'une prise de participation de Highbridge et Whitebox après amendement de la convention de facilité de prêt que nous avons conclu ensemble. Nous avons enregistré 23,7 millions d'euros de liquidités pour les opérations au 30 juin. Ensuite, en août, nous avons levé 20 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros supplémentaires au cours des cinq prochaines années, si l'investisseur institutionnel des États-Unis exerce les options qu'il a reçues dans le cadre de l'accord. En août, nous avons également signé une lettre d'intention contraignante en vue de la finalisation d'un nouvel accord de licence au Canada pour Donesta avec Searchlight Pharma pour un montant pouvant atteindre 17,05 millions d'euros plus royalties.

Nos résultats pour le premier semestre 2023 ont révélé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, principalement dû au récent lancement de nos produits Myring et Estelle. Il est important de noter que l'impact des revenus d'Estelle du S1 2023 a été atténué par le stockage de Mayne Pharma en 2022 ainsi que par leur prix promotionnel au S1 2023 : il aurait été plus élevé s'il en avait été autrement. Le message à retenir est que même si nous continuons à renforcer notre bilan, les entreprises de Mithra progressent bien et continueront à fournir des revenus croissants, une voie vers la rentabilité, potentiellement d'ici 2026, et un accès au capital d'exploitation dans un avenir proche.

Boursorama : quelles sont vos trois principales priorités stratégiques pour les 12 prochains mois ? Quelles dates clés pouvez-vous fixer pour les actionnaires du Groupe ?

David Horn Solomon : Quand je regarde les progrès réalisés depuis ma nomination en avril, je pense que nous pouvons en être contents, mais qu'il ne faut pas que nous nous reposions sur nos lauriers. Nous devons maintenant nous concentrer exclusivement sur la consolidation de nos finances et sur l'excellence opérationnelle. La priorité la plus immédiate pour nos équipes de réglementation et de développement est de compléter la demande d'autorisation de mise sur le marché (FDA) aux États-Unis de Donesta d'ici la fin de l'année. En parallèle, notre équipe de développement commercial est en pourparlers avec des partenaires commerciaux potentiels aux États-Unis pour Donesta. Nos pôles marketing et R&D travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires pour améliorer leurs activités commerciales et faire croître les ventes d'Estelle à l'échelle mondiale.