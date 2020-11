Mithra signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de Myring(TM) au Venezuela

- Mithra accorde une licence à Chemical Dampe pour la commercialisation de son anneau contraceptif vaginal au Venezuela

- Renforcement de la présence commerciale en Amérique latine et du Sud

- Des licences de Myring(TM) ont déjà été octroyées à des leaders de l'industrie dans 36 pays, dont les trois plus grands marchés du monde



Liège, Belgique, 10 novembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de licence et d'approvisionnement (LSA) avec Chemical Dampe pour la commercialisation de son anneau contraceptif hormonal Myring(TM) au Venezuela. Basée au Venezuela, Chemical Dampe établit des partenariats pour la santé des Vénézuéliens axées sur le santé des femmes, avec des produits de haute qualité et des technologies de pointe, fabriqués à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières.