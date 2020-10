Mithra signe un accord de licence et d'approvisionnement avec GyneBio pour la commercialisation d'Estelle® en Afrique du Nord

o Mithra octroie une licence exclusive à GyneBio Pharma pour la commercialisation de sa pilule contraceptive combinée Estelle® en Algérie, au Maroc et en Tunisie

o Contrat pouvant atteindre 25 millions d'euros pour Mithra pendant la durée du contrat

o L'accord fait suite à des contrats de licence pour Estelle® avec les leaders du marché dans des régions clés telles que les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'ASEAN et le Moyen-Orient



Liège, Belgique, 19 octobre 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce la signature d'un nouvel accord de licence et d'approvisionnement exclusif avec GyneBio Pharma pour la commercialisation d'Estelle® en Afrique du Nord. Estelle® est le contraceptif oral combiné (COC) candidat innovant de Mithra, composé de 15 mg d'Estetrol (E4) et de 3 mg de drospirénone (DRSP), avec un profil bénéfice/risque unique.