Mithra réagit aux déclarations de son fabricant d'Estetrol

Liège, Belgique, 8 février 2023 – 17:45 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine a pris connaissance des déclarations faites dans le communiqué de presse de son fabricant d'Estetrol.

À ce stade, Mithra ne souhaite pas commenter ces déclarations.

Les paiements en question sont formellement contestés et s'inscrivent dans le cadre d’une situation factuelle globale et complexe.

Ces montants ont été provisionnés et Mithra prend les mesures appropriées afin de protéger ses intérêts et ceux de ses parties prenantes.

Mithra informera le marché en temps utile conformément à ses obligations légales inhérentes à sa qualité de société cotée.







