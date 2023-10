Mithra et Searchlight Pharma signent un contrat de licence DONESTA® pour le Canada

• Mithra recevra un paiement d'étape de 1,5 million d'euros sur signature du contrat

• Versement supplémentaire de 15,55 millions d’euros en frais réglementaires et paiements d'étapes relatifs aux ventes, en plus de royalties échelonnées en fonction des ventes nettes

annuelles

• Searchlight prévoit de déposer sa demande de soumission du dossier réglementaire au Canada pour DONESTA® comme traitement des symptômes de la ménopause au premier

semestre 2024

• Grâce aux produits MYRING®, ESTELLE® et maintenant DONESTA®, les deux sociétés souhaitent fournir aux femmes des solutions innovantes.

Liège (Belgique) et Montréal (Canada), 26 octobre 2023 – 7 h 00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine et Searchlight Pharma Inc. (« Searchlight »),

une société pharmaceutique canadienne privée spécialisée, ont signé un accord de licence etd’approvisionnement concernant les droits canadiens de DONESTA®, le traitement expérimental de

nouvelle génération à base d'Estetrol de Mithra pour le traitement des symptômes de la ménopause.

La signature de cet accord déclenche un premier paiement d'étape à Mithra de 1,5 million d'euros.