Mithra et Searchlight Pharma annoncent la disponibilité de Nextstellis® dans les pharmacies du Canada

LIÈGE (Belgique - 7:30 AM CEST) et MONTRÉAL (Canada - 7:00 AM EST), 15 septembre 2021- Mithra et Searchlight Pharma sont ravis d'annoncer que les Canadiennes à la recherche d'alternatives en matière de contraceptif oral combiné (COC) ont désormais accès à Nextstellis®, le premier COC à base de l'oestrogène naturel estetrol (E4), lequel présente une efficacité, une sécurité et une tolérabilité uniques, ainsi qu'un excellent contrôle du cycle. L'E4 est le premier nouvel œstrogène présent dans un COC commercialisé sur le marché canadien depuis plus d'un demi-siècle. Produit naturellement par le corps humain durant la grossesse, l'E4 contenu dans Nextstellis® est synthétisé à partir de sources végétales.



« Les contraceptifs oraux combinés demeurent la méthode de contraception hormonale la plus courante au Canada et dans le monde », explique le Dr Brian Hauck, obstétricien et gynécologue. « L'innovation dans ce domaine est essentielle afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins exprimés par les femmes. Grâce à son mode d'action unique et son profil de sécurité favorable, Nextstellis® amène un vent nouveau dans le paysage canadien de la santé féminine. »