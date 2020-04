Mithra conclut un accord d'engagement de capital de 50 millions d'euros avec LDA Capital

Liège, Belgique, 24 avril 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'engagement de capital avec LDA Capital Limited, un groupe d'investissement international basé à Los Angeles et spécialisé en transactions transfrontalières dans le secteur des Life Science.



François Fornieri, CEO Mithra Women's Health commente : "Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec LDA Capital, un partenaire qui dispose d'une vaste expérience avec des entreprises privées émergentes, en particulier dans le secteur des Life Science. Cet engagement de LDA Capital même en cette période sans précédent dominée par le Covid-19, démontre leur pleine confiance dans Mithra et le potentiel de nos projets à moyen et long terme."