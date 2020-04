Mithra annonce un update pour son Programme clinique de Phase III Donesta®

Liège, Belgique, 01 avril 2020 - 17:45 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce un update concernant son programme clinique de phase III Donesta® (« E4 Comfort »), qui vise le recrutement d'environ 2200 femmes ménopausées (40-65 ans) et qui comprend deux études pivots : la première lancée en octobre 2019 en Amérique du Nord (États-Unis/Canada) ; la second initiée en décembre 2019 en Europe, Russie et Amérique du Sud. Pour chaque étude pivot, les femmes seront recrutées dans quelque 120 sites des régions concernées.