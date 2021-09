Mithra annonce les résultats de son étude Phase II COVID-19

• L'estetrol (E4) n'a pas montré de différences par rapport au placebo sur le critère d'évaluation primaire de l'étude. La présence de facteurs de confusion entre les deux groupes ne permet pas de tirer de conclusions définitives.

• L'E4 a été bien toléré, sans effet apparent mesuré au niveau de la sécurité, tant chez les hommes que les femmes ménopausées hospitalisés pour un COVID-19 modéré.

• Pas d’impact négatif observé au niveau des marqueurs de coagulation ou sur les événements emboliques liés au COVID-19.

• Ces premières données chez des patients avec comorbidités, hommes et femmes, confortent le profil de sécurité unique de l'estetrol.

Mithra continue à explorer en profondeur les données, en particulier l'impact possible des multiples autres conditions médicales et traitements des patients sur les résultats de l'étude, ainsi qu'à analyser plus en détail les marqueurs de laboratoire, notamment la charge virale. À ce stade, Mithra n'envisage pas de mener d'autres développements cliniques dans ce domaine.

Les résultats encourageants en matière de sécurité, en particulier ceux relatifs à la coagulation, renforcent l'argument selon lequel les patients peuvent continuer à prendre l'E4 en cas d'infection modérée par le COVID-19 en milieu hospitalier. Ces premières données chez des patients avec comorbidités, hommes et femmes, confortent le profil de sécurité unique de l'estetrol.