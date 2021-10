Mithra annonce le lancement d’Estelle® en Belgique

Liège, Belgique, 21 octobre 2021 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, est ravi d’annoncer que son contraceptif oral combiné innovant Estelle® est désormais disponible en Belgique. Le produit est commercialisé en Belgique par Richter sous la marque Drovelis® et par Ceres Pharma sous la marque Lydisilka®.



Développé par Mithra, Estelle® est composé de 15 mg d’estetrol (E4), un œstrogène natif unique, et de 3 mg de drospirénone. E4 est produit par le fœtus humain et passe dans le sang maternel à des niveaux relativement élevés pendant la grossesse. Dans les deux études cliniques menées sur 3.725 femmes, Estelle® a obtenu des résultats positifs au niveau des critères principaux d’efficacité et d’innocuité, ainsi qu’au niveau des critères secondaires, notamment le profil de saignement, le contrôle du cycle et la tolérabilité.