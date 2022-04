Mithra annonce des résultats consolidés encore plus positifs des études de Phase 3 Donesta® et le lancement du recrutement de l’extension de son étude européenne

•Analyse consolidée des données de Phase 3 indiquant des résultats encore plus positifs que ceux annoncés initialement, les quatre critères d'évaluation principaux ayant été atteints.

•Profil d'innocuité de Donesta® confirmé par le comité indépendant de surveillance des données d’innocuité (DSMB), qui recommande de poursuivre le programme clinique de phase 3

•Lancement du recrutement des 300 femmes ménopausées supplémentaires grâce au plan de contingence implémenté avec succès



Leon Van Rompay, CEO Mithra, commente: « "Ces excellents résultats d'efficacité démontrent que Donesta® devrait offrir le profil le plus complet pour soulager les symptômes par rapport à toutes les thérapies existantes ou en cours de développement pour le traitement des symptômes de la ménopause. D'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de démontrer à nouveau le profil de sécurité unique de l'E4, renforçant ainsi le fantastique potentiel de cette molécule. Dès le début de la crise géopolitique, nos équipes ont immédiatement mis en place un plan de contingence nous permettant de lancer le recrutement de l'étude européenne supplémentaire juste après le feu vert du DSMB. Malgré le contexte économique et géopolitique dans lequel nous évoluons, nous ne prévoyons aucun retard dans l'obtention des autorisations de mise sur le marché, ce qui démontre que les équipes de Mithra restent pleinement concentrées sur leurs objectifs et fermement décidées à convertir le potentiel de nos produits."