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Mistral lève $830 mlns pour renforcer son centre de données près de Paris
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:41

La société française d'intelligence artificielle Mistral AI a annoncé lundi le closing de son premier financement par emprunt et la levée de 830 millions de dollars (722,2 millions d'euros), en vue de financer l'acquisition de 13.800 puces Nvidia destinées à son centre de données de Bruyères-le-Châtel, près de Paris.

L'opération a été soutenue par un consortium de sept banques, dont BNP Paribas BNPP.PA , Crédit Agricole CIB

CAGR.PA , HSBC HSBA.L et MUFG 8306.T , précise un communiqué de Mistral AI.

"Il est essentiel de développer notre infrastructure en Europe pour donner les moyens d'agir à nos clients et pour garantir que l'innovation en matière d'IA et l'autonomie restent au cœur de l'Europe", déclare le directeur général Arthur Mensch, cité dans le communiqué.

Le data center de Bruyeres-le-Chatel devrait entrer en service au deuxième trimestre de 2026, ajoute le groupe.

(Rédigé par Supantha Mukerjee à Stockholm et Leo Marchandon à Gdansk; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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