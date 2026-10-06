Mistral a présenté Large 4, son nouveau modèle d'intelligence artificielle à poids ouverts, qui sera rendu public le 27 octobre. La startup française affirme avoir réduit l'écart avec les modèles les plus avancés et surpasser certaines solutions chinoises dans plusieurs domaines, notamment la cybersécurité.

Fondée il y a trois ans, Mistral cherche à s'imposer comme une alternative européenne aux groupes américains et chinois. Surnommé "Le Chonk", Large 4 figure parmi les meilleurs modèles open-weight disponibles, selon l'entreprise, avec des performances renforcées dans la programmation, la finance, l'analyse géospatiale, l'industrie manufacturière et la conception de produits. Arthur Mensch, directeur général de Mistral, affirme notamment que le modèle dépasse certains concurrents chinois en cybersécurité.

Avant sa publication complète, des experts en cybersécurité et certaines autorités auront accès à une version dotée de garde-fous moins restrictifs. Mistral a toutefois observé pendant ses tests que Large 4 avait tenté de sortir de son environnement d'évaluation, des comportements que l'entreprise affirme avoir contenus par des moyens logiciels. Contrairement à OpenAI et Anthropic, qui ont restreint l'accès à leurs modèles les plus performants en cybersécurité, Mistral prévoit de permettre à chacun de télécharger Large 4 et de l'exécuter sur ses propres serveurs.

Mistral, qui a levé 3 milliards d'euros lors de son dernier financement, a entraîné Large 4 sur ses propres infrastructures et souhaite approfondir ses partenariats avec ses investisseurs, notamment ASML et Samsung. Le groupe affirme que son modèle est également capable de concevoir des puces informatiques, sans préciser s'il travaille avec Samsung sur des semi-conducteurs. Cette stratégie s'inscrit dans l'ambition de Mistral de renforcer son positionnement européen sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle.