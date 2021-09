Mise en place d'un plan de stabilisation de la production de l'usine METEX NØØVISTA de Carling - Reprise des expéditions de PDO mi-novembre

Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), qui contribue à la transition écologique en innovant pour produire autrement par fermentation des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait le point sur l'activité de sa filiale METEX NØØVISTA de Carling St-Avold (Moselle).

Installation pionnière, l'usine METEX NØØVISTA de Carling St-Avold produit du PDO et de l'acide butyrique d'origine naturelle. Le PDO a des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation, notamment pour les applications cosmétiques. L'acide butyrique et les sels qui en dérivent sont des additifs recherchés en nutrition animale.



Les équipes de METEX NØØVISTA ont réalisé une performance industrielle significative avec la construction de cette usine en moins de 2 ans dans un contexte pandémique (première pierre en juillet 2019, première mise en produit fin mars 2021) et l'obtention des premières ventes de PDO aux marchés de la cosmétique et de l'industrie dès le mois de juin 2021, puis la production de premiers lots d'acide butyrique dès le mois de juillet pour la nutrition animale.

Toutefois, comme pour toute activité industrielle, le démarrage d'une nouvelle usine fait face immanquablement à des imprévus qui doivent être réglés au fur et à mesure pour stabiliser sa production, afin de monter en capacité.