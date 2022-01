Mise en ligne du document «Q4 2021 Memorandum for modelling purposes»

Mise en ligne du document

«Q 4 2021 Memorandum for modelling purposes»

Paris (France) – Le 4 janvier 202 2 - Sanofi annonce la mise en ligne sur l'espace Investisseurs du site internet de la société, d'un document intitulé «Q4 2021 Memorandum for modelling purposes».



https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/resultats-financiers/resultats-T4-2021



Comme chaque trimestre, ce document vise à assister la communauté financière dans la modélisation des résultats trimestriels de la Société. Ce document contient un rappel de divers éléments non récurrents et de pertes d’exclusivité, l’effet des variations monétaires et le nombre d’actions. Les résultats du quatrième trimestre 2021 seront annoncés le 4 février 2022.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Relations médias

Sandrine Guendoul

Tel.: +33 (0)6 25 09 14 2

sandrine.guendoul@sanofi.com

Ligne principale Relations médias :

Tél.: +33 (0)1 53 77 46 46

mr@sanofi.com

Relations Investisseurs – Paris

Eva Schaefer-Jansen

Arnaud Delépine

Nathalie Pham

Relations Investisseurs – Amérique du Nord

Felix Lauscher

Ligne principale Relations Investisseurs :

Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45

investor.relations@sanofi.com

https://www.sanofi.com/en/investors/contact

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des é

Pièce jointe