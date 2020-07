Mise en chauffe de l'usine de traitement des déchets d'amiante Inertam

Mise en chauffe de l'usine de traitementdes déchets d'amiante Inertam



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour la mise en chauffe de son usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, située à Morcenx dans les Landes.



Après près d'un an de travaux de modernisation et d'optimisation représentant un investissement de plus 5 millions d'euros, le protocole de redémarrage de l'usine Inertam est enclenché avec la montée en température progressive des équipements. À l'issue de cette mise en chauffe d'une dizaine de jours, l'installation recommencera à traiter les déchets d'amiante. L'objectif de production est fixé à 2.400 tonnes sur le second semestre 2020.