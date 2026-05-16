MISE À JOUR N° 7-Les obligations mondiales sont malmenées alors que la flambée de l'inflation effraie les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements obligataires s'envolent alors que les craintes inflationnistes s'intensifient suite aux secousses provoquées par la guerre en Iran

* Les banques centrales devraient relever leurs taux, et peu de baisses sont attendues cette année

* Les analystes mettent en garde contre une hausse des déficits et d'éventuelles subventions sur les carburants dans un contexte d'inflation volatile

* Les investisseurs obligataires soulignent également la hausse des rendements réels, ou TIPS

(Ajout d'une référence à la prochaine adjudication d'obligations la semaine prochaine, paragraphe) par Amanda Cooper, Karen Brettell, Laura Matthews et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les marchés obligataires se préparent à une hausse des taux d'intérêt comme ils ne l'ont pas fait depuis des décennies, alors que les investisseurs évaluent les coûts économiques d'une guerre avec l'Iran et la manière dont l'économie mondiale supportera ces charges.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis environ un an, deux jours après que le gouvernement a vendu des obligations à 30 ans au rendement le plus élevé depuis 2007 , alors que les traders anticipaient que la Réserve fédérale serait contrainte de relever ses taux pour contenir les pressions inflationnistes découlant des chocs énergétiques.

La hausse des rendements des bons du Trésor a un impact général sur les autres actifs à travers le monde.

« Avec une inflation tenace, les taux élevés vont perdurer », a déclaré Seth Hickle, gestionnaire de portefeuille chez Mindset Wealth Management à Indianapolis, qui a ajouté que cela aurait des répercussions sur l'achat de logements, les prêts aux entreprises et le pouvoir d'achat. Les rendements des bons du Trésor de référence sont les titres d'État qui influencent le plus les taux hypothécaires .

Les investisseurs ont estimé que cette vague de ventes reflétait une semaine marquée par des chiffres d’inflation élevés et la prise de conscience que la guerre en Iran allait probablement continuer à alimenter la hausse des prix de l’énergie, à la suite d’une réunion entre les États-Unis et la Chine qui n’a donné lieu à aucune nouvelle significative concernant la situation au Moyen-Orient. Le Brent

LCOc1 a augmenté de 4% pour dépasser les 109 dollars le baril.

La hausse des rendements de référence pourrait également constituer un frein pour les cours des actions américaines, car les entreprises et les consommateurs devront faire face à des coûts d'emprunt plus élevés . Cela peut également peser sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises, tout en rendant éventuellement les rendements obligataires plus compétitifs par rapport aux actions. Les principaux indices boursiers mondiaux ont reculé de 1% à 2% , au lendemain des nouveaux records atteints par le S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC .

Les fluctuations du marché de vendredi reflétaient également le sentiment de nombreux investisseurs selon lequel les échanges sur les actions américaines s'étaient déconnectés des fondamentaux économiques mondiaux, en raison de l'engouement suscité par la flambée des bénéfices des entreprises liée aux investissements dans l'intelligence artificielle.

Les indices américains ont rebondi pour atteindre des niveaux records au cours du mois et demi qui a suivi le creux de la vague de craintes d’une guerre avec l’Iran, fin mars, une remontée qui a surpris car elle semblait en contradiction avec la forte hausse des prix de l’énergie et les perturbations qui en ont découlé.

« On se rend compte que le marché était allé bien trop loin », a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth Management à Jupiter, en Floride. « Il ne prêtait pas suffisamment attention à ce que lui indiquaient le marché obligataire et les données économiques. Il s’était laissé emporter par cette dynamique liée à l’IA. »

La semaine prochaine, le marché obligataire sera soumis à un nouveau test avec la mise aux enchères de bons du Trésor américain à 20 ans. Cela fait suite à une série d’enchères décevantes cette semaine qui ont mis en évidence les tensions sur le marché.

Certains ont souligné que le rendement réel, corrigé de l'inflation, avait été le moteur de la hausse de vendredi. Les rendements réels des obligations américaines à 10 ans, ou ceux des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS), ont atteint 2,083% US10YTIP=RR , leur plus haut niveau depuis le 27 mars.

Cela renforce l'idée que la Fed peut se permettre de maintenir ses taux inchangés plus longtemps, un contexte qui risque de prolonger la vague de ventes d'obligations. Vendredi, les prix des contrats à terme sur taux d'intérêt reflétaient une conviction croissante que la Fed relèvera ses taux d'intérêt à la fin de cette année ou au début de 2027.

« Lorsque je vois le rendement réel augmenter, cela m'indique que nous ne sommes pas dans une situation économique où la Fed est sur le point de baisser ses taux », a déclaré Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de taux et de dette chez ING à New York.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES EN HAUSSE PARTOUT

Bien que la déroute obligataire ait balayé le monde entier, bon nombre de ses facteurs étaient, au moins en partie, de nature locale. Les rendements des gilts britanniques ont de nouveau bondi, atteignant leur plus haut niveau depuis des décennies, alors que la pression s'intensifie sur le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il démissionne en raison des lourdes pertes subies par son Parti travailliste lors des élections locales, et que des challengers émergent .

Les rendements ont bondi dans toute la zone euro, tandis que les rendements obligataires japonais ont atteint des niveaux records à la suite d'une inflation des prix de gros en forte hausse cette semaine, que les investisseurs estiment susceptible d'entraîner des hausses de taux de la part de la Banque du Japon.

Les obligations italiennes à 10 ans IT10YT=RR ont figuré parmi les moins performantes, leurs rendements ayant augmenté de 11 points de base pour s’établir à environ 3,89%, portant la hausse hebdomadaire à 16 pb, tandis que les rendements des Bunds allemands de référence DE10YT=RR ont progressé de près de 7 pb pour atteindre environ 3,12%, soit une hausse de 11 pb cette semaine.

Ces ventes ont mis en évidence un changement de sentiment sur les marchés lié à l'inflation, avec une surveillance accrue des dépenses publiques et des questions connexes.

« Les turbulences politiques au Royaume-Uni ont fait grimper les rendements des gilts et remis en question la viabilité budgétaire du pays. On a tendance à se dire qu’il y a un problème au Royaume-Uni, et à se demander qui sera le prochain », a déclaré Eric Winograd, économiste en chef pour les États-Unis chez AllianceBernstein. « Le Japon pourrait être le prochain, les États-Unis pourraient être les suivants.

À l'approche des élections de mi-mandat, il est tout à fait possible que nous assistions à une nouvelle politique budgétaire, mais nous n'avons rien observé ici qui pourrait la susciter. »

LES "VIGILANTES" SONT-ILS À L'AFFÛT?

Lorsque les marchés obligataires mondiaux sont secoués, on parle souvent des "bond vigilantes", ces investisseurs en titres à revenu fixe qui, il y a plusieurs décennies, auraient contraint les gouvernements à réduire leurs dépenses en exigeant des rendements plus élevés. Alors que les turbulences sur les marchés britanniques et japonais laissent entrevoir un retour de cette dynamique, les investisseurs ont déclaré cette semaine que la question cruciale était de savoir comment les prix élevés de l’énergie et la hausse de l’inflation allaient se répercuter sur les banques centrales.

"Les rendements mondiaux ont probablement atteint un niveau suffisamment élevé pour peser sur le moral des investisseurs", a déclaré Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS.