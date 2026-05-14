MISE À JOUR N° 7-Les cours du pétrole reculent après que l'Iran a déclaré que certains navires traversaient le détroit d'Ormuz

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* Trump et Xi s'accordent sur la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, selon la Maison Blanche

* Des pétroliers liés à la Chine et au Japon transitent par Ormuz

(Mise à jour des prix, ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 11) par Siddharth Cavale

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé jeudi après que les médias d'État iraniens ont indiqué qu'une trentaine de navires avaient traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières heures, tandis que l'agence de presse semi-officielle Fars citait une source selon laquelle l'Iran avait commencé à autoriser le transit pour certains navires chinois.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 73 cents, soit 0,7 %, à 104,90 dollars le baril à 11 h 21 (heure de l'Est) (15 h 21 GMT), après avoir atteint plus tôt un plus haut à 107,13 dollars. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 20 cents, soit 0,2 %, à 100,82 dollars.

Les deux contrats ont chuté mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt américains, les prix plus élevés du carburant alimentant les pressions inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent ont perdu plus de 2 dollars le baril, tandis que ceux sur le WTI ont chuté de plus d'un dollar.

Par ailleurs, la Maison Blanche, évoquant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a déclaré que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord sur la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert pour assurer la libre circulation de l'énergie. Xi a déclaré que la « renaissance de la Chine » et le slogan "Make America Great Again" pouvaient aller de pair .

"Beaucoup se demandent si l’Iran autorise le passage des navires afin de ne pas faire pencher la balance des négociations au détriment de la protection de l’Iran par la Chine", a déclaré Tim Snyder, économiste en chef chez Matador Economics.

Xi a manifesté son intérêt pour l'achat de davantage de pétrole américain afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit d'Ormuz, selon la Maison Blanche. La Chine, qui n'a jamais été un gros acheteur de brut américain, n'en a pas importé depuis mai 2025 en raison d'un droit de douane de 20 % imposé pendant la guerre commerciale.

Le détroit d’Ormuz, une voie d’accès énergétique stratégique, est en grande partie fermé depuis le début de la guerre en Iran fin février.

L'Iran semble avoir renforcé son contrôle sur le détroit, concluant des accords avec l'Irak et le Pakistan pour acheminer du pétrole et du gaz naturel liquéfié depuis la région.

Avant la publication de l'article de Fars, un superpétrolier chinois transportant 2 millions de barils de brut irakien a traversé le détroit mercredi après avoir été bloqué dans le Golfe pendant plus de deux mois.

Un pétrolier battant pavillon panaméen et géré par le groupe japonais de raffinage Eneos 5020.T a également franchi le détroit, selon les données de suivi des navires publiées jeudi par LSEG, ce qui constitue le deuxième cas d’un navire pétrolier lié au Japon ayant réussi à passer.

Cependant, un cargo indien transportant du bétail d'Afrique vers les Émirats arabes unis a coulé jeudi au large des côtes d'Oman.

"Le nombre croissant de navires autorisés à passer a un impact plus tangible sur le moral des marchés que sur l'équilibre réel entre l'offre et la demande", a déclaré Tamas Varga, analyste du marché pétrolier chez PVM.

"Même si cela pourrait contribuer à fixer un plafond de prix dans l'immédiat, ce n'est pas la solution souhaitée pour faire baisser significativement les prix du pétrole."

L'offre mondiale de pétrole sera inférieure à la demande totale cette année, les stocks s'épuisant à un rythme sans précédent, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Aux États-Unis, les stocks de brut ont baissé de 4,3 millions de barils pour s'établir à 452,9 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 8 mai, en raison de la hausse des exportations, a indiqué l'EIA, bien que les stocks de distillats aient augmenté, contrairement aux prévisions qui tablaient sur une baisse. EIA/S