MISE À JOUR N° 5-Le bénéfice de Samsung dans les puces bondit de près de 50 fois ; la pénurie d'approvisionnement devrait s'aggraver en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice d'exploitation du premier trimestre: 57,2 billions de wons

* La division puces a généré 53,7 billions de wons

* Samsung prévoit une forte demande en mémoire cette année grâce aux investissements dans l'IA

* A commencé à commercialiser des puces HBM4 pour la plateforme Vera Rubin de Nvidia

* Le cours de l'action a grimpé jusqu'à 1,8 % après l'annonce des résultats

(Ajout des commentaires d'un dirigeant de Samsung sur la pénurie d'approvisionnement, la technologie HBM et le Moyen-Orient) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel record, porté par une multiplication par 49 des revenus liés aux puces, indiquant qu'il s'attend à ce que la grave pénurie d'approvisionnement s'aggrave l'année prochaine, les clients investissant dans l'IA, ce qui fera grimper les prix de ses puces mémoire.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire en termes de chiffre d'affaires a également déclaré avoir signé des contrats contraignants pluriannuels avec des clients dans l'espoir de garantir ses approvisionnements, sans toutefois divulguer leur identité ni les termes de ces contrats.

L'essor de la construction de centres de données dédiés à l'IA a incité Samsung et ses concurrents à consacrer leur capacité de production à des puces de pointe que Nvidia NVDA.O utilise dans ses « accélérateurs IA ». Malgré cela, les fabricants de puces peinent à répondre à la demande, tandis que cette évolution réduit également l'offre de puces conventionnelles.

« Notre offre est bien inférieure à la demande des clients », a déclaré Kim Jaejune, un dirigeant de la division puces mémoire de Samsung, aux analystes lors de la conférence téléphonique post-résultats. « Si l'on se base uniquement sur la demande actuellement enregistrée pour 2027, l'écart entre l'offre et la demande pour 2027 devrait se creuser encore davantage qu'en 2026. »

Le développement continu des technologies d'IA se traduira par une croissance soutenue de la demande, mais l'offre restera limitée pour le moment compte tenu des délais nécessaires à la construction de nouvelles usines, a déclaré M. Kim.

La veille, les géants américains de la technologie, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft

MSFT.O , avaient tous laissé entrevoir des dépenses soutenues en matière d'IA.

Témoignant de l'ampleur du boom de l'IA, Samsung a déclaré que le bénéfice d'exploitation de sa division de puces, véritable vache à lait de l'entreprise, avait atteint un record de 53,7 billions de wons (36,15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) entre janvier et mars, contre seulement 1,1 billion de wons à la même période l'année précédente.

Ce chiffre représentait 94 % du total record de 57,2 billions de wons enregistré pour le trimestre. Ce chiffre correspondait aux estimations annoncées par Samsung plus tôt ce mois-ci et s'élevait à 6,69 billions de wons un an auparavant.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 69 % sur un an pour atteindre 133,9 billions de wons.

Samsung a déclaré que le conflit au Moyen-Orient n'avait pas perturbé la fabrication de puces, l'entreprise ayant sécurisé ses stocks et diversifié ses sources d'approvisionnement en gaz utilisés dans la production. Cependant, elle a mis en garde contre le risque d'une hausse des coûts de transport due à l'augmentation des prix du pétrole, et a déclaré qu'elle veillerait à assurer un approvisionnement stable en électricité en coopération avec le gouvernement sud-coréen.

L'action Samsung a reculé de 0,8 % après avoir progressé de 1,8 % à la suite de l'annonce des résultats. Le titre a bondi de 88 % cette année, surpassant la hausse de 59 % enregistrée par l'ensemble du marché.

SAMSUNG SE PRÉPARE À UNE GRÈVE IMMINENTE

Samsung s'efforce de réduire l'écart avec son compatriote SK Hynix 000660.KS dans la fourniture de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) à Nvidia, après avoir pris du retard au détriment de ses bénéfices et du cours de son action.

SK Hynix a annoncé la semaine dernière un bénéfice trimestriel record, suite à une multiplication par cinq de ses résultats, et a prévu un boom prolongé de l'industrie des puces, minimisant toute inquiétude concernant les marges bénéficiaires des puces qui approchent de leur pic.

Jeudi, Samsung a déclaré avoir lancé en février la première production en série de puces HBM4 destinées à la plateforme Vera Rubin de Nvidia, et être en passe de plus que tripler son chiffre d'affaires lié aux puces HBM cette année par rapport à l'année dernière.

Il a également indiqué qu'il prévoyait d'augmenter fortement ses dépenses d'investissement cette année pour répondre à la demande en matière d'IA.

Il se prépare néanmoins à d'éventuelles perturbations de la production, car les syndicats représentant la majorité de ses employés en Corée du Sud, en particulier dans sa division puces, envisagent de faire grève pour des questions salariales.

Samsung a déclaré qu'il « prévoit de réagir de toutes ses forces grâce à une organisation et un système de réponse dédiés afin de garantir que la production ne soit pas perturbée ».

Le fabricant de puces a récemment déclaré lors d'une audience devant le tribunal qu'une grève causerait des « dommages astronomiques » et une baisse de la production, a indiqué un porte-parole du Syndicat national de Samsung Electronics.

Samsung a refusé de commenter cette affaire.

LES PRIX DES PUCES PÉNALISENT LES RÉSULTATS DU SECTEUR MOBILE

La hausse des prix des puces conventionnelles a pesé sur les autres activités de Samsung, telles que les téléphones mobiles et les écrans.

Samsung, deuxième fabricant mondial de smartphones en termes de chiffre d'affaires derrière Apple AAPL.O , a déclaré que sa division mobile et réseaux verrait sa rentabilité baisser cette année, pénalisée par la hausse des coûts des composants. Le bénéfice de la division a chuté de 35 % au premier trimestre, à 2,8 billions de wons.

Sa division écrans, qui fournit des écrans plats à des clients tels qu'Apple, a vu son bénéfice d'exploitation chuter de 20 % pour s'établir à 400 milliards de wons.

(1 $ = 1.485,4000 wons)