MISE À JOUR N° 5-La Chine interdit l'exportation de biens à double usage vers sept entités européennes en raison de ventes d'armes à Taïwan

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* Taïwan s'approvisionne principalement en armes auprès des États-Unis

* Quatre des sept entités figurant sur la liste chinoise sont tchèques

* Le gouvernement tchèque demande des éclaircissements à Pékin

(Mise à jour avec les commentaires du ministre tchèque des Affaires étrangères au paragraphe 7)

Le ministère chinois du Commerce a annoncé vendredi qu'il interdisait les exportations de biens à double usage vers sept entités européennes en raison de ventes d'armes à Taïwan, les inscrivant immédiatement sur sa liste de contrôle des exportations, dans un cas rare de sanctions visant l'Europe et liées à Taïwan.

Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, s'approvisionne principalement en armes auprès des États-Unis. L'Europe n'a vendu aucun équipement coûteux, tel que des avions de chasse, à Taipei depuis près de trois décennies, craignant de s'attirer les foudres de Pékin.

Ces entités, parmi lesquelles figurent la société allemande d'électronique de défense Hensoldt AG HAGG.DE et le fabricant belge d'armes de défense et de sport FN Browning, ont participé à des ventes d'armes à Taïwan ou "se sont entendues avec Taïwan", a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce dans un communiqué.

Le gouvernement taïwanais, l'UE et FN Browning n'ont pas immédiatement réagi.

"Nous vérifions actuellement les faits et évaluerons la situation en temps voulu", a déclaré Hensoldt à Reuters.

TRANSFERT DE PRODUITS À DOUBLE USAGE

La société tchèque Excalibur Army, une filiale du groupe Czechoslovak Group CSG.AS coté à Amsterdam et également figurant sur la liste, a déclaré qu'elle ne s'approvisionnait pas directement en technologies à double usage auprès de la Chine et ne s'attendait pas à un impact significatif sur ses activités.

"Les autorités chinoises devraient nous expliquer clairement cette situation. J'ai déjà donné des instructions à notre ambassade à Pékin", a écrit le ministre tchèque des Affaires étrangères, Petr Macinka, sur Facebook. Quatre des sept entités figurant sur la liste sont tchèques.

Les biens à double usage sont des produits, des logiciels ou des technologies pouvant avoir des applications tant civiles que militaires, y compris certains éléments de terres rares indispensables à la fabrication de drones et de puces électroniques.

Le ministère a également déclaré qu’il était interdit aux organisations et aux particuliers étrangers de transférer ou de fournir des biens à double usage provenant de Chine aux sept entités concernées et que toute activité liée à ces biens devait cesser immédiatement.

Le ministère a indiqué que la Chine se réservait le droit d’approuver les expéditions au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles, précisant que les exportateurs de biens à double usage pouvaient s’adresser au ministère lorsqu’une exportation était jugée "réellement nécessaire" pour ces entités.

Selon le ministère, la Chine a informé l'Union européenne de la situation par le biais du mécanisme de dialogue bilatéral sur le contrôle des exportations avant l'annonce.

"Ces mesures s’appliquent uniquement aux biens à double usage et n’affectent pas les échanges économiques et commerciaux normaux entre la Chine et l’Europe", a déclaré le porte-parole. "Les entités de l’UE respectueuses de la loi et intègres n’ont absolument aucune raison de s’inquiéter."

Alors que de nombreux pays, notamment en Europe, se montrent réticents à toute coopération en matière de défense avec Taïwan par crainte de représailles chinoises, Taipei trouve un écho de plus en plus favorable dans certaines régions d’Europe centrale et orientale , en particulier depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

La Chine a à plusieurs reprises sanctionné de grands fabricants d'armes américains pour avoir vendu des armes à Taïwan, la dernière fois en décembre, après l'annonce par les États-Unis d'un contrat de vente d'armes d'une valeur de 11 milliards de dollars à l'île.

Le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.