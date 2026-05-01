MISE À JOUR N° 5-Estée Lauder prévoit de supprimer jusqu'à 3 000 emplois supplémentaires dans le cadre de son accord avec Puig

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* Co dépasse les prévisions pour le troisième trimestre grâce à une amélioration de la demande dans le cadre de ses efforts de redressement

* Plus de 70 % des suppressions d'emplois supplémentaires concerneront les grands magasins

* Le titre bondit d'environ 7 % en début de séance

(Ajout de détails supplémentaires sur l'impact de la guerre en Iran sur les ventes, mise à jour des cours) par Anuja Bharat Mistry et Arriana McLymore

Estée Lauder EL.N a relevé vendredi ses prévisions de bénéfices annuels et a annoncé qu'elle supprimerait jusqu'à 3 000 emplois supplémentaires à l'échelle mondiale dans le cadre de l'accélération d'une restructuration plus large, ce qui a fait bondir son action d'environ 7 % en début de séance.

Le propriétaire de Clinique et M.A.C, qui est en pourparlers pour fusionner avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, a déclaré qu'il prévoyait désormais un total de 9 000 à 10 000 suppressions d'emplois, contre une estimation précédente pouvant atteindre 7 000, et qu'il visait à économiser jusqu'à 1,2 milliard de dollars de coûts annuels.

Dans le haut de la fourchette, ce nouvel objectif représenterait environ 17,5 % de ses effectifs mondiaux, qui s'élevaient à 57 000 personnes au 30 juin 2025, selon le dernier rapport annuel d'Estée Lauder.

"L'augmentation du nombre de suppressions d'emplois prévues pourrait indiquer qu'à la lumière des projets de fusion, Estée Lauder sera en mesure de supprimer davantage de postes de son côté tout en conservant les employés de Puig", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Plus de 70 % des suppressions supplémentaires concerneront les postes dans les grands magasins, a indiqué la société, qui se recentre sur les canaux de vente au détail numériques et spécialisés à croissance plus rapide, tels qu’Ulta, Sephora, Amazon et TikTok Shop.

LA RESTRUCTURATION S'ACCÉLÈRE

La stratégie "Beauty Reimagined" du directeur général Stéphane de La Faverie, qui consiste à se concentrer sur les lancements haut de gamme et à rationaliser la chaîne d'approvisionnement, a contribué à faire progresser les ventes trimestrielles sur les marchés du luxe, notamment en Chine et en Europe.

Pour renforcer son activité parfumerie face à la morosité des dépenses de consommation aux États-Unis, Estée a envisagé une fusion avec Puig.

Les marques de luxe ont également été touchées à Dubaï et Abu Dhabi par l'impact de la guerre en Iran , qui a perturbé le marché le plus dynamique du secteur.

Le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA a déclaré en avril que la guerre en Iran avait réduit d'au moins 1 % le chiffre d'affaires du groupe au dernier trimestre. Puig a déclaré cette semaine que le conflit pesait sur la demande, mais a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année inchangées.

Estée a déclaré que le conflit avait réduit ses ventes trimestrielles d'un point de pourcentage et s'attend à un impact de deux points de pourcentage au quatrième trimestre.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 2,35 et 2,45 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,05 à 2,25 dollars, et a indiqué que le chiffre d'affaires net organique devrait croître dans le haut de sa fourchette précédente de 1 % à 3 %.

Elle a ajouté que ces prévisions supposent qu'il n'y aura pas de nouvelle détérioration de l'environnement géopolitique, notamment en ce qui concerne les droits de douane, le moral des consommateurs et les perturbations commerciales au Moyen-Orient au-delà de mai 2026.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 3,71 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,69 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 88 cents par action a également dépassé les attentes, qui s'établissaient à 65 cents par action.