MISE À JOUR N° 4-Trump annonce le départ du commissaire de la FDA américaine, Makary

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* Le limogeage de Makary fait suite à plusieurs semaines d'une campagne de pression de plus en plus intense

* Makary s'était heurté à un nombre croissant de responsables de la Maison Blanche et du HHS

* La Maison Blanche serait à la recherche d'un remplaçant permanent, selon certaines sources

(Ajout d'informations sur la dynamique interne, les cigarettes électroniques aux paragraphes 5, 15 et 22 à 26, citation d'une source proche de Makary aux paragraphes 6 et 7, postes vacants au paragraphe 9) par Yasmeen Abutaleb et Ahmed Aboulenein

Le commissaire de la FDA américaine, Marty Makary, a démissionné, a déclaré mardi le président Donald Trump , après des semaines de conflits avec les principaux conseillers de la Maison Blanche et en matière de santé, et après avoir fait l'objet d'une attention particulière en raison d'une série de décisions controversées de l'agence, selon plusieurs personnes proches de la situation.

Kyle Diamantas, commissaire adjoint chargé de l'alimentation à la Food and Drug Administration, dirigera l'agence à titre intérimaire, selon deux sources proches du dossier. C'est le site Politico qui a été le premier à rapporter cette information.

« Marty est un type formidable, mais il va passer à autre chose et mener une belle vie. Il rencontrait quelques difficultés », a déclaré Trump aux journalistes. « L'adjoint prendra la relève temporairement jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un. »

Le départ de M. Makary fait suite à plusieurs semaines de pressions croissantes de la part de républicains influents, de groupes anti-avortement et du comité de rédaction du Wall Street Journal, alors qu’il était en conflit avec de hauts responsables de la Maison Blanche et du ministère de la Santé et des Services sociaux, selon plusieurs sources.

Vendredi, Reuters et d’autres médias ont rapporté que Trump avait donné son feu vert à un plan visant à le licencier. Trump avait réprimandé Makary plus tôt ce mois-ci pour ne pas avoir agi assez rapidement afin d’approuver les cigarettes électroniques aromatisées et les produits à base de nicotine, ont déclaré deux personnes au courant de la conversation. La FDA les a approuvés quelques jours plus tard .

Une source proche de Makary a déclaré que c'était ce qui l'avait poussé à démissionner.

« Tout s'est vraiment joué sur la question des cigarettes électroniques aromatisées aux fruits », a déclaré la source. « Il est en paix avec cette décision. C'est un homme de principes, il ne voulait pas approuver quelque chose en quoi il ne croyait pas. »

La Maison Blanche n’a pas encore trouvé de remplaçant permanent pour Makary, selon trois de ces sources. C’est en grande partie ce qui a retardé le projet de la Maison Blanche de licencier Makary vendredi, ont-elles déclaré.

Le départ de M. Makary laisse simultanément les États-Unis sans directeur permanent de la FDA ni des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ainsi que sans dirigeants dans d’autres agences de santé publique.

PRESSION CROISSANTE SUR MAKARY

Makary a été critiqué pour plusieurs de ses décisions, notamment sa gestion de la réintroduction des cigarettes électroniques aromatisées sur le marché américain, le blocage de l’examen d’une pilule abortive et ses désaccords publics avec les laboratoires pharmaceutiques concernant l’évaluation de médicaments et de vaccins susceptibles de sauver des vies.

La page éditoriale du Journal a publié au moins une demi-douzaine d'éditoriaux fustigeant Makary pour ses rejets controversés de médicaments, dont le plus récent concernait un médicament anticancéreux de Replimune REPL.O , et appelant à son éviction.

Makary, chirurgien oncologue à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins qui a critiqué l'obligation vaccinale pendant la pandémie de COVID-19, a été confirmé par le Sénat américain au poste de commissaire de la FDA en mars dernier.

Il a pris la tête d'une agence considérablement réduite, des milliers d'employés ayant été contraints de partir. La FDA a connu cinq responsables différents du programme de vaccination en l'espace d'un an, dont un qui a été licencié, réembauché un mois plus tard, puis est reparti moins d'un an après.

Un nombre croissant de conseillers de haut rang de Trump s'étaient lassés du mandat tumultueux de Makary à la tête de l'agence, des critiques publiques et des cycles d'actualités négatives concernant la prise de décision sous sa direction, et plusieurs conseillers se sont opposés à lui personnellement, ont déclaré des personnes proches des dynamiques internes.

À LA RECHERCHE D'UN CANDIDAT

La Maison Blanche a exercé un contrôle accru sur l'agence sanitaire ces derniers mois et a recherché des candidats plus conventionnels pour les postes de haut niveau dans le domaine de la santé qui nécessitent la confirmation du Sénat.

Parmi les candidats envisagés figurent l’ancien commissaire de la FDA Steve Hahn et l’ancien commissaire par intérim et secrétaire adjoint à la Santé Brett Giroir, selon trois sources.

Trouver de tels candidats s'est souvent avéré difficile, notamment pour le poste de directeur de la FDA, car beaucoup hésitent à travailler sous les ordres du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., qui a défendu des opinions, notamment sur les vaccins, qui contredisent les preuves scientifiques. Ils seraient également amenés à diriger l'agence après les réductions d'effectifs et les départs, ont indiqué ces personnes.

Les alliés de Trump, les partisans du mouvement « Make America Health Again » de Kennedy, les médias conservateurs, les laboratoires pharmaceutiques et les groupes anti-avortement ont tous critiqué publiquement Makary au cours des dernières semaines.

Un éditorial du Wall Street Journal s’est demandé si un responsable de l’administration avait causé plus de maux de tête à Trump que Makary, en soulignant les deux refus de la FDA concernant le traitement du mélanome de Replimune.

POLÉMIQUE SUR LES E-CIGARETTES AROMATISÉES

La gestion par Makary des cigarettes électroniques aromatisées a suscité la colère de Trump, le président s'étant engagé à protéger ce produit lors de sa campagne de 2024.

Les régulateurs américains avaient évité d'accorder des licences aux cigarettes électroniques en raison de leurs inquiétudes quant à leur attrait pour les jeunes, avec des arômes de fruits et de bonbons, et avaient exigé des preuves que ces produits pouvaient aider les fumeurs à arrêter.

Quelques jours après avoir autorisé les premières cigarettes électroniques aromatisées aux fruits aux États-Unis, la FDA a déclaré qu’elle allait assouplir sa répression à l’encontre de certaines cigarettes électroniques non autorisées en cours d’examen.

Les fabricants de tabac ont fait pression sur Trump et les responsables de l'administration pour obtenir des changements, notamment un processus d'autorisation plus rapide et plus clair de la part de la FDA pour ces produits.