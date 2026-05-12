MISE À JOUR N° 4-Selon certaines sources, le commissaire de la FDA, Makary, démissionnerait

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* Le limogeage de Makary intervient après plusieurs semaines d'une campagne de pression de plus en plus intense

* Makary s'était heurté à un nombre croissant de responsables de la Maison Blanche et du HHS

* La Maison Blanche serait à la recherche d'un remplaçant permanent, selon certaines sources

(Ajout d'informations sur la succession au paragraphe 6, et de contexte aux paragraphes 9 à 13) par Yasmeen Abutaleb

Le commissaire américain aux aliments et aux médicaments, Marty Makary, prévoit de démissionner mardi, selon deux sources proches du dossier. Il s'agit du dernier changement à la tête du département fédéral de la santé, qui intervient après des semaines de spéculations publiques et une campagne de pression croissante.

Kyle Diamantas, commissaire adjoint de la FDA chargé de l'alimentation, dirigera l'agence à titre intérimaire, ont indiqué ces sources. C'est le site Politico qui a été le premier à rapporter cette information.

La Maison Blanche, la FDA et M. Makary n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le départ prévu de M. Makary fait suite à des semaines de pression croissante exercée par des républicains influents, des groupes anti-avortement et le comité de rédaction du Wall Street Journal.

Vendredi, Reuters et d'autres médias ont rapporté que le président Donald Trump avait approuvé un plan visant à le licencier.

La Maison Blanche n'a pas encore trouvé de remplaçant permanent pour M. Makary, selon ces deux personnes et une troisième source proche des discussions internes. C'est en grande partie ce qui a retardé le projet de la Maison Blanche de licencier M. Makary vendredi, ont déclaré ces trois personnes.

MAKARY CRITIQUÉ

Makary a été critiqué pour plusieurs de ses actions, notamment sa gestion de la réintroduction des cigarettes électroniques aromatisées sur le marché américain, le blocage de l'examen d'une pilule abortive et ses désaccords publics avec les laboratoires pharmaceutiques concernant l'évaluation de médicaments et de vaccins susceptibles de sauver des vies.

La page éditoriale du Journal a publié au moins une demi-douzaine d'éditoriaux fustigeant Makary pour ses rejets controversés de médicaments, dont le plus récent concernait un médicament anticancéreux de Replimune REPL.O , et appelant à son éviction.

Makary, chirurgien oncologue à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins qui avait critiqué l'obligation vaccinale pendant la pandémie de COVID-19, a été confirmé par le Congrès américain au poste de commissaire de la FDA en mars dernier.

Il a pris la tête d'une agence considérablement réduite, des milliers d'employés ayant été contraints de partir. La FDA a connu cinq responsables différents du programme de vaccination en l'espace d'un an, dont l'un a été licencié, réembauché un mois plus tard, puis est reparti moins d'un an après.

DES CONFLITS TRÈS MÉDIATISÉS

Les alliés de Trump, les partisans du mouvement “Make America Health Again” du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., les médias conservateurs, les laboratoires pharmaceutiques et les groupes anti-avortement ont tous critiqué publiquement Makary au cours des dernières semaines.

Un éditorial du Wall Street Journal s'est demandé si un responsable de l'administration avait causé plus de maux de tête à Trump que Makary, soulignant le rejet à deux reprises par la FDA du traitement contre le mélanome de Replimune.

Son mandat a été marqué par une série de controverses très médiatisées concernant l'évaluation de vaccins, de thérapies géniques et d'autres médicaments destinés au traitement de maladies rares. Après le deuxième rejet de son médicament, Replimune a accusé la FDA de contredire les positions qu'elle avait exprimées lors d'une réunion en septembre.