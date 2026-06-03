MISE À JOUR N° 4-Inditex, propriétaire de Zara, défie le pessimisme des consommateurs grâce à de solides ventes en ce début d'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 3 et 4, et des charges d'exploitation au paragraphe 12)

* Les ventes de mai ont augmenté de 11,5%, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 8%

* La marge brute s'élève à 61,2% malgré la hausse des coûts

* La baisse de la confiance des consommateurs due à la guerre a pesé sur les actions

* L'action Inditex progresse jusqu'à 5%

par Helen Reid

ITX.MC , propriétaire de Zara, a annoncé mercredi un excellent début de saison estivale, avec des ventes ajustées des effets de change en hausse de 11,5% en mai, dépassant largement les attentes des analystes, alors même que les inquiétudes concernant la guerre en Iran et l'inflation entament la confiance des consommateurs.

Les actions d'Inditex ont grimpé jusqu'à 5%, la solide croissance des ventes ayant rassuré les investisseurs sur la capacité du géant de la fast fashion à surmonter la crise mondiale, la société adaptant sa chaîne d'approvisionnement pour faire face aux perturbations causées par le conflit.

Les analystes tablaient sur une croissance des ventes de 8% pour le mois de mai, qui marque le début du deuxième trimestre de la société. Inditex a enregistré un chiffre d'affaires de 8,75 milliards d'euros (10,17 milliards de dollars) au cours de son premier trimestre (février-avril), en hausse de 8,8% après ajustement des effets de change.

« Zara continue clairement de gagner des parts de marché, c'est clairement la marque qui surperforme », a déclaré Manjari Dhar, analyste chez RBC, soulignant que Primark, un concurrent à bas prix, était confronté à des ventes en baisse.

Inditex a probablement également bénéficié de sa présence en Europe du Sud, a ajouté Dhar, où les conditions météorologiques ont été plus clémentes qu'en Europe du Nord, où son concurrent H&M domine le marché. Le plus grand marché d'Inditex est l'Espagne, où se trouve son siège social.

« Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le contexte des défis macroéconomiques et géopolitiques plus larges observés ces derniers mois », a déclaré Gorka Garcia-Tapia Yturriaga, directeur des relations avec les investisseurs chez Inditex, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Les ventes au Moyen-Orient, où Inditex dispose de magasins gérés par des partenaires franchisés, ont été affectées, a-t-il ajouté, sans donner de chiffres précis.

L'IMPACT DE LA HAUSSE DES COÛTS DU CARBURANT ET DU TRANSPORT EST LIMITÉ POUR L'INSTANT

Le directeur financier, Andres Sanchez, a déclaré qu'Inditex avait rapidement adapté sa chaîne d'approvisionnement pour garantir un flux ininterrompu de produits vers ses magasins à l'échelle mondiale, malgré les perturbations du fret aérien et maritime causées par la guerre qui a éclaté fin février.

« Il existe un décalage entre le transport des marchandises et l’impact sur le coût des marchandises vendues, ce qui signifie que l’impact de la hausse des coûts de transport et des prix du carburant au premier trimestre a été limité jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Sanchez a toutefois précisé que les chiffres des ventes de mai devaient être considérés avec prudence, car ils ne reflétaient qu'une période de quatre semaines, soit une durée plus courte que la période de cinq semaines sur laquelle Inditex base habituellement ses rapports.

La rentabilité d'Inditex s'est améliorée au premier trimestre, la marge brute atteignant 61,2% – contre 60,6% il y a un an –, signe que le distributeur a réussi à préserver ses bénéfices malgré la hausse des coûts des matières premières et du fret.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 6,2%, soit un taux de hausse des coûts supérieur aux 2,3% enregistrés il y a un an.

ZARA ENVISAGE UNE POURSUITE DE SA CROISSANCE AUX ÉTATS-UNIS

Zara a investi dans des magasins plus spacieux situés dans les principales rues commerçantes afin d'attirer de nouveaux clients, et a ouvert davantage de points de vente aux États-Unis, son deuxième marché en termes de chiffre d'affaires après son marché domestique, l'Espagne.

Les ventes d'Inditex ont progressé aux États-Unis et ailleurs, principalement grâce au volume – la vente d'un plus grand nombre d'articles – et non à des hausses de prix, a déclaré Garcia-Tapia Yturriaga.

« Nous voyons encore des opportunités de croissance car notre part de marché (aux États-Unis) est faible)... La croissance, en ce sens, est entre nos mains, et elle ne dépend pas vraiment de la performance du marché dans son ensemble », a-t-il déclaré. L'optimisme d'Inditex concernant les États-Unis contraste avec les prévisions moroses publiées la semaine dernière par Gap GAP.N et American Eagle AEO.N , qui signalaient une pression sur les dépenses des consommateurs américains, lesquelles sont de plus en plus polarisées , avec des ventes de luxe en hausse et un recul des ménages à faibles revenus.

Le mois dernier, Zara a lancé une nouvelle collection de vêtements en collaboration avec la superstar portoricaine de la pop et du reggaeton Bad Bunny, qui portait des tenues Zara sur mesure lors de son spectacle à la mi-temps du Super Bowl de la NFL en février.

Inditex a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année publiées en mars, tablant sur une marge brute stable, une augmentation de 5% de la surface de vente et 2,3 milliards d'euros de dépenses d'investissement.

(1 $ = 0,8605 euro)