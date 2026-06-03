MISE À JOUR N° 4-Inditex, propriétaire de Zara, défie la morosité des consommateurs grâce à de solides ventes en ce début d'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes du mois de mai ont progressé de 11,5 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 8 %

* La marge brute s'élève à 61,2 % malgré la hausse des coûts

* La baisse de la confiance des consommateurs due à la guerre a pesé sur les actions

* Les actions d'Inditex ont progressé jusqu'à 5 %

(Ajout des commentaires du directeur financier sur les résultats de mai au paragraphe 9, du responsable des relations avec les investisseurs sur la croissance aux États-Unis aux paragraphes 13 et 14, et du contexte sur les États-Unis au paragraphe 15) par Helen Reid

Inditex ITX.MC , propriétaire de Zara, a annoncé mercredi un excellent début de saison estivale, avec des ventes corrigées des effets de change en hausse de 11,5 % en mai, dépassant largement les attentes des analystes, alors même que les inquiétudes inflationnistes liées à la guerre en Iran entament la confiance des consommateurs.

L'action Inditex a grimpé jusqu'à 5 %, cette solide croissance des ventes ayant rassuré les investisseurs sur la capacité du géant de la fast fashion à surmonter la crise mondiale, alors que l'entreprise adapte sa chaîne d'approvisionnement pour faire face aux perturbations causées par le conflit.

Les analystes tablaient sur une croissance des ventes de 8 % pour le mois de mai, qui marque le début du deuxième trimestre de la société. Inditex a enregistré un chiffre d'affaires de 8,75 milliards d'euros (10,17 milliards de dollars) au cours de son premier trimestre (février-avril), en hausse de 8,8 % après ajustement des effets de change.

"Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le contexte des défis macroéconomiques et géopolitiques plus larges observés ces derniers mois," a déclaré Gorka Garcia-Tapia Yturriaga, directeur des relations avec les investisseurs d'Inditex, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Les ventes au Moyen-Orient, où Inditex dispose de magasins gérés par des partenaires franchisés, ont été affectées, a-t-il ajouté, sans donner de chiffre précis.

L'IMPACT DE LA HAUSSE DES COÛTS DU CARBURANT ET DU TRANSPORT EST LIMITÉ POUR L'INSTANT

Le directeur financier, Andres Sanchez, a déclaré qu'Inditex avait rapidement adapté sa chaîne d'approvisionnement pour garantir un flux ininterrompu de produits vers ses magasins à l'échelle mondiale, malgré les perturbations du fret aérien et maritime causées par la guerre qui a éclaté fin février.

"Il existe un décalage entre le transport des marchandises et l’impact sur le coût des marchandises vendues, ce qui signifie que l’impact de la hausse des coûts de transport et des prix du carburant au premier trimestre a été limité jusqu’à présent," a-t-il déclaré.

M. Sanchez a toutefois précisé que les chiffres des ventes de mai devaient être considérés avec prudence, car ils ne reflètent qu'une période de quatre semaines, soit une durée plus courte que la période de cinq semaines sur laquelle Inditex base habituellement ses rapports.

La rentabilité d'Inditex s'est améliorée au premier trimestre, la marge brute atteignant 61,2 % – contre 60,6 % il y a un an –, signe que le distributeur a réussi à préserver ses bénéfices malgré la hausse des coûts des matières premières et du fret.

ZARA ENVISAGE UNE POURSUITE DE SA CROISSANCE AUX ÉTATS-UNIS Zara a investi dans des magasins plus spacieux situés dans les principales artères commerçantes afin d'attirer de nouveaux clients tout en augmentant ses prix, et a ouvert davantage de points de vente aux États-Unis, son deuxième marché en termes de chiffre d'affaires après son marché domestique, l'Espagne.

Les ventes d'Inditex ont progressé aux États-Unis et ailleurs, principalement grâce au volume – la vente d'un plus grand nombre d'articles – plutôt qu'à de simples hausses de prix, a déclaré M. Garcia-Tapia Yturriaga.

"Nous voyons encore des opportunités de croissance car notre part de marché (aux États-Unis) est faible... La croissance, en ce sens, est entre nos mains, et elle ne dépend pas vraiment de la performance du marché dans son ensemble," a-t-il déclaré.

L'optimisme d'Inditex concernant les États-Unis contraste avec les prévisions moroses publiées la semaine dernière par Gap GAP.N et American Eagle AEO.N , qui signalaient une pression sur les dépenses des consommateurs américains, lesquelles sont de plus en plus polarisées , avec des ventes de luxe en hausse et un recul des ménages à faibles revenus.

Le mois dernier, Zara a lancé une nouvelle collection de vêtements en collaboration avec la superstar portoricaine de la pop et du reggaeton Bad Bunny, qui portait des tenues Zara sur mesure lors de son spectacle à la mi-temps du Super Bowl de la NFL en février.

Inditex a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année publiées en mars, tablant sur une marge brute stable, une augmentation de 5 % de la surface de vente et 2,3 milliards d'euros de dépenses d'investissement.

(1 $ = 0,8605 euro)