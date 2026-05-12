MISE À JOUR N° 3-Wizz Air affirme que les perspectives se sont améliorées depuis son avertissement sur les résultats lié au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La compagnie aérienne low-cost prévoit désormais d'atteindre l'équilibre financier ou de dégager un léger bénéfice

* Le directeur général évoque les mesures prises pour contrer l'impact du conflit au Moyen-Orient

* La compagnie a augmenté sa capacité sur les liaisons existantes et les nouvelles

* Résultats annuels attendus le 11 juin

(Ajout d'informations contextuelles, de détails et de commentaires de courtiers, paragraphes 2-3 et 6-9) par Joanna Plucinska et Prerna Bedi

Wizz Air WIZZ.L prévoit d'atteindre l'équilibre financier ou d'enregistrer un résultat annuel légèrement positif pour son exercice 2026, a annoncé mardi la compagnie aérienne low-cost européenne, changeant ainsi de cap depuis son avertissement sur les résultats au début de la guerre au Moyen-Orient.

La compagnie a attribué cette révision de ses prévisions aux réservations anticipées et aux mesures rapides prises pour atténuer la flambée des prix du carburant et les annulations de vols qui ont durement touché les compagnies aériennes depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran fin février.

Son avertissement sur les résultats publié en mars prévoyait une perte nette après avoir estimé l'impact de la guerre en Iran à 50 millions d'euros.

D'autres compagnies aériennes européennes ont également revu à la baisse leurs prévisions de capacité ou de résultats. IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a déclaré la semaine dernière que son bénéfice annuel serait probablement inférieur aux prévisions initiales.

« Alors que le secteur est confronté aux défis posés par le conflit au Moyen-Orient, nous avons réorienté de manière proactive les capacités affectées vers nos marchés principaux et observons une forte tendance de la demande tout au long de la période estivale de pointe », a déclaré le directeur général Jozsef Varadi dans un communiqué.

Wizz Air, qui publiera ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars le 11 juin, a indiqué avoir augmenté ses capacités sur ses liaisons existantes et nouvelles et qu'elle utilisera des tarifs promotionnels pour maintenir le nombre de passagers au cours des prochains mois, en mettant particulièrement l'accent sur la demande de loisirs.

À 09h51 GMT, l'action de la société reculait de 1,5 % en raison de la persistance des incertitudes concernant les prix du carburant et la demande des consommateurs.

« La direction de Wizz Air a également indiqué qu’elle avait dû recourir à des tarifs promotionnels pour maintenir la dynamique des réservations », a déclaré Dudley Shanley, de la société de courtage Goodbody.

Les actions ont perdu 28 % au cours des trois derniers mois, les investisseurs s’inquiétant de la vulnérabilité de Wizz Air face aux turbulences géopolitiques et de ses difficultés à se remettre de l’immobilisation au sol de ses avions en raison des longs délais d’attente pour les inspections de leurs moteurs GTF.