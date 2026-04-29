MISE À JOUR N° 3-Starbucks revoit ses prévisions à la hausse après un trimestre solide ; son action bondit de 5 % après la clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Starbucks dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre

* La société s'attend à ce que les pressions sur les marges liées aux droits de douane et aux prix du café s'atténuent plus tard dans l'année

* La tendance positive des ventes s'est poursuivie jusqu'en avril, déclare le directeur général Niccol

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4, 7 et 9, mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt et Waylon Cunningham

Starbucks a relevé ses prévisions annuelles, le directeur général Brian Niccol ayant déclaré que les investissements dans un service plus rapide et un renforcement des effectifs avaient ramené les clients vers la chaîne mondiale de cafés.

Les actions de la société SBUX.O ont bondi d'environ 5 % mardi en séance prolongée après avoir également dépassé les attentes en matière de croissance des ventes et de bénéfices au deuxième trimestre.

« Starbucks a retrouvé son éclat partout dans le monde », a déclaré M. Niccol lors de la conférence téléphonique sur les résultats mardi.

La stratégie de redressement de M. Niccol, baptisée « Back to Starbucks », s’est concentrée sur l’amélioration d’indicateurs tels que les temps d’attente et la satisfaction client déclarée, et a associé ces objectifs à des investissements dans du personnel supplémentaire. Ces investissements en main-d’œuvre expliquent pourquoi, malgré une hausse des ventes, les marges d’exploitation sur le marché nord-américain, cœur de métier de la société, ont reculé à 9,9 %, contre 11,6 % l’année précédente.

La plus grande chaîne de café au monde a annoncé une hausse de 6,2 % de ses ventes mondiales à périmètre constant pour le deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,7 %, selon les données compilées par LSEG.

Starbucks prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 2,25 et 2,45 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 2,15 à 2,40 dollars.

Les ventes mondiales à magasins comparables devraient progresser d'environ 5 % ou plus, dépassant les prévisions antérieures d'au moins 3%.

« Nous pensons que ce trimestre marque un tournant dans notre redressement, mais nous savons qu'il reste encore du travail à accomplir », a ajouté M. Niccol. Il a souligné que les effets de l'incertitude économique ne se sont pas répercutés sur le comportement des consommateurs , la tendance positive des ventes s'étant poursuivie jusqu'en avril. M. Niccol a indiqué que la clientèle avait augmenté dans toutes les tranches de revenus, la chaîne offrant une « petite touche de luxe ».

Le nombre moyen de visites par établissement Starbucks a augmenté de 5,9 % au cours du trimestre, selon les données de Placer.ai.

Environ 80 % des magasins atteignent les objectifs de service « 4-4-12 »: quatre minutes en café, quatre minutes au drive-in et moins de 12 minutes pour les commandes à emporter via l'application mobile, a déclaré M. Niccol.

La marge d'exploitation ajustée de la société a augmenté de 120 points de base par rapport à l'année dernière pour atteindre 9,4 % au cours du trimestre, tandis que le bénéfice par action ajusté de 50 cents a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 43 cents.

La société a déclaré s'attendre à ce que certaines pressions liées aux droits de douane à l'importation et à la hausse des prix du café s'atténuent au cours du second semestre de l'exercice fiscal.