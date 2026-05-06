MISE À JOUR N° 3-Lufthansa maintient ses prévisions pour 2026 malgré une perte de 2 milliards de dollars liée au kérosène ; son action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lufthansa compte compenser la hausse du prix du carburant par une augmentation de ses recettes et une réduction des coûts

* La perte d'exploitation du premier trimestre se réduit à 612 millions d'euros, dépassant les prévisions

* Le cours de l'action progresse de plus de 6% grâce à la hausse de la demande liée au réacheminement des vols vers le Moyen-Orient

* Les perturbations liées au travail et les grèves restent un risque, selon le directeur financier

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 4, 5 et 12) par Joanna Plucinska

Lufthansa LHAG.DE a maintenu mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, affirmant que les opérations de couverture, la hausse des tarifs et les réductions de coûts aideraient à compenser une hausse des coûts liée au kérosène de 1,7 milliard d'euros (2 milliards de dollars), ce qui a fait grimper le cours de l'action de 6% alors même que les grèves assombrissent les perspectives pour l'année à venir.

Le groupe atténuerait l'impact de la hausse du prix du kérosène au cours des prochains trimestres « grâce à une augmentation des recettes provenant de la vente de billets, à une planification optimisée du réseau et à de nouvelles mesures de réduction des coûts », a déclaré Lufthansa dans un communiqué.

La compagnie aérienne a déclaré que la crise au Moyen-Orient , qui avait fait flamber les prix du kérosène en raison d’une baisse de l’offre, stimulait la demande, les voyageurs étant redirigés via ses hubs.

« Nous prévoyons que l'approvisionnement en carburant de nos hubs sera assuré jusqu'en juin inclus », a déclaré le directeur financier Till Streichert aux journalistes.

Néanmoins, le groupe aérien se prépare à d'éventuelles perturbations. Par exemple, des escales pour le ravitaillement en carburant pourraient être effectuées sur les vols long-courriers vers l'Asie et l'Afrique.

Les compagnies aériennes européennes devraient être épargnées par les premières répercussions du choc du kérosène au premier trimestre, même si certaines, comme Air France-KLM AIRF.PA , ont revu leurs prévisions pour 2026, les prix du kérosène devant rester élevés.

Lufthansa a annoncé une perte d'exploitation ajustée de 612 millions d'euros (717 millions de dollars) pour la période janvier-mars, contre une perte de 659 millions prévue par un sondage d'analystes réalisé par la compagnie. Cela représente une amélioration par rapport à la perte d'exploitation ajustée de 722 millions d'euros enregistrée il y a un an.

LES PRÉVISIONS POUR 2026 RESTENT INCHANGÉES, S'IL N'Y A PAS D'AUTRES GRÈVES

Elle a maintenu ses prévisions pour 2026, tablant sur un résultat opérationnel ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025.

Till Streichert a déclaré que ces perspectives seraient maintenues « à condition qu'il n'y ait pas de pénurie d'approvisionnement en carburant ni de nouvelles grèves ».

Les syndicats du personnel de cabine de Lufthansa et des pilotes ont appelé à des grèves tout au long du mois d'avril, ce qui a coûté 150 millions d'euros à la compagnie aérienne. Lufthansa a publié deux avertissements sur résultats en 2024 en raison des coûts liés aux conflits sociaux.

Lufthansa mène un ambitieux programme de redressement dans l'ensemble de ses compagnies aériennes, visant à porter sa marge bénéficiaire à 8% à 10% entre 2028 et 2030. La compagnie a déjà supprimé 20 000 vols cet été afin de limiter sa capacité face aux craintes de pénurie de kérosène.

(1 $ = 0,8522 euro)