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MISE À JOUR N° 3-Les États-Unis poursuivent sept dirigeants chinois et quatre entreprises pour entente illégale sur les tarifs des conteneurs
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4)

Les États-Unis ont inculpé sept dirigeants chinois et quatre des plus grandes entreprises mondiales de conteneurs maritimes pour avoir conspiré afin de restreindre l'offre et de faire grimper le prix des conteneurs pendant la pandémie de COVID, ont déclaré mardi des responsables du ministère de la Justice.

Ces entreprises fabriquent ensemble environ 95% des conteneurs maritimes standard au monde et se sont entendues pour restreindre la production et fixer les prix entre novembre 2019 et janvier 2024, a précisé le ministère de la Justice. Les procureurs affirment que ce stratagème a contraint les consommateurs américains à payer plus cher et à attendre plus longtemps pour recevoir leurs marchandises pendant la pandémie.

« Au début de la pandémie mondiale, ces fabricants ont exploité la crise et leur pouvoir de marché pour restreindre la chaîne d'approvisionnement à des fins lucratives », a déclaré le procureur général adjoint Stanley Woodward lors de l'annonce de l'affaire.

L'un des dirigeants, Vick Ma, 54 ans, directeur marketing de Singamas Container Holdings Ltd, a été arrêté en France en avril, a indiqué le DOJ. Singamas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces allégations.

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