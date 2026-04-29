MISE À JOUR N° 3-La croissance du chiffre d'affaires de Microsoft dans le cloud déçoit les investisseurs ; l'action recule de 2 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec des informations supplémentaires sur les sièges Copilot, le chiffre d'affaires lié à l'IA, les contrats de location-financement, les commentaires des analystes et l'évolution du cours de l'action) par Aditya Soni et Stephen Nellis

La modeste augmentation de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires du cloud de Microsoft

MSFT.O annoncée mercredi n'a pas réussi à impressionner les investisseurs inquiets de la concurrence croissante dans la course à l'intelligence artificielle, et son action a chutéde plus de 2 % en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires de la division de cloud computing Azure de la société a bondi de 40 % sur la période, soit une progression légèrement supérieure à celle de 39 % enregistrée au cours des trois mois précédents. Ce résultat était conforme à l'estimation consensuelle de 40 %.

Son concurrent plus modeste, Google Cloud, a affiché une hausse de 63 % de son chiffre d'affaires, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une croissance de 50,1 %. L'action Alphabet GOOGL.O a bondi de plus de 4 % .

« Alors que Google a largement dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, et que de grandes questions se posent concernant les dépenses de Microsoft en matière d’infrastructure d’IA, le marché attendait d’être impressionné pour être rassuré, et les chiffres n’ont pas été à la hauteur », a déclaré Rebecca Wettemann, directeur général de Valoir, un cabinet d’analyse du secteur.

Pour Microsoft, « ce n'est pas un trimestre exceptionnel, ce dont l'entreprise avait probablement besoin pour faire évoluer le cours de l'action dans la bonne direction et servir de catalyseur », a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha.

L'adoption lente par Microsoft de son assistant Copilot 365 destiné aux entreprises et sa forte dépendance vis-à-vis d'OpenAI ont fait craindre que l'entreprise ait perdu son avance initiale dans la course à l'IA.

Le nombre d'utilisateurs de M365 Copilot, l'assistant IA de la société facturé 30 dollars par mois, est passé de 15 millions, chiffre communiqué en janvier, à 20 millions, a déclaré Jonathan Neilson, vice-président des relations avec les investisseurs chez Microsoft.

« Le fait que nous ayons ajouté 5 millions de licences en un trimestre est certainement un message qui nous réjouit énormément », a déclaré M. Neilson.

Microsoft a également indiqué que son chiffre d'affaires annuel prévisionnel lié à l'IA s'élevait à 37 milliards de dollars, ce chiffre mesurant les revenus attendus de la vente d'infrastructures à des tiers tels qu'OpenAI, ainsi que des ventes de ses propres offres d'IA au cours de l'année à venir.

Microsoft a indiqué queses dépenses d'investissement au troisième trimestre fiscal avaient augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 31 ,9 milliards de dollars , mais qu'elles étaient en baisse par rapport aux 37,5 milliards de dollars du deuxième trimestre. Wall Street s'attendait à 34 ,90 milliards de dollars de dépenses d'investissement trimestrielles, selon Visible Alpha.

Le montant dépensé par Microsoft en contrats de location-financement – qui concernent souvent de grands sites de centres de données – a baissé à 4,7 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal, contre 6,7 milliards au trimestre précédent.

M. Neilson a déclaré à Reuters que ce chiffre ne reflétait pas un ralentissement de la demande en IA, mais plutôt les dates calendaires spécifiques auxquelles certains contrats de location prennent effet, moment auquel Microsoft comptabilise leur coût total dans ses états financiers.

Pour renforcer son avantage concurrentiel, Microsoft a intégré de manière agressive la technologie d'Anthropic à son service cloud et à des produits tels que Copilot, dans un contexte de demande croissante pour les modèles du créateur de Claude.

En début de semaine, Microsoft a également revu son accord avec OpenAI afin de garantir sa part de 20 % des revenus de la start-up jusqu'en 2030, que celle-ci réalise ou non des avancées technologiques.

Mais ce nouvel accord prive également Microsoft de ses droits exclusifs de revente des produits d'OpenAI sur son cloud, alors même que la concurrence s'intensifie de la part d'Alphabet

GOOGL.O et d'Amazon.

Le géant du commerce électronique AMZN.O a déjà commencé à proposer les derniers modèles d'OpenAI et l'outil de codage Codex sur son cloud.

Cette décision pourrait libérer de la capacité de cloud pour Microsoft, qui a imputé le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à des pénuries et s'en est servi pour justifier ses dépenses massives.

Le financement de ces dépenses a toutefois contraint les entreprises à rechercher des moyens de réduire leurs coûts. Microsoft a lancé au début du mois son premier programme de rachat d'actions par les employés depuis plus de cinq décennies.

Amazon et Meta ont également annoncé des suppressions d'emplois touchant des milliers de salariés.