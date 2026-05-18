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MISE À JOUR N° 3-L'investisseur Corvex préconise la vente de Whitbread, propriétaire de Premier Inn, et menace de remanier le conseil d'administration
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 8, 12 et 13, ainsi que de précisions tout au long du texte)

* La société américaine Corvex détient environ 7 % de Whitbread

* Le fonds critique le projet de vente immobilière et demande instamment le versement de dividendes aux investisseurs

* Whitbread défend sa nouvelle stratégie quinquennale

par Yamini Kalia

L'investisseur activiste américain Corvex Management a appelé lundi Whitbread WTB.L , propriétaire de Premier Inn, à procéder à une vente et a déclaré qu'il nommerait de nouveaux administrateurs au conseil d'administration si le groupe refusait d'agir, invoquant la sous-performance de l'action et un écart de valorisation. Corvex détient environ 7 % du groupe britannique, selon une lettre de son fondateur et associé gérant, Keith Meister. En décembre, il avait exhorté Whitbread à revoir sa stratégie de capital, après que les modifications apportées au budget britannique l'année dernière *ont imposé* des coûts plus élevés au plus grand opérateur hôtelier du pays .

« Il est impératif que *Whitbread* fasse immédiatement appel à une banque d'investissement indépendante et s'engage publiquement à mener un processus de vente rigoureux et complet », a déclaré *Meister* dans la lettre publiée lundi.

*Meister*, un protégé de Carl Icahn, a dénoncé le « manque d’engagement » de Whitbread et a exigé que la société suspende les dépenses non essentielles et les contrats de cession-bail pendant la durée du processus de vente. Il a également demandé que des rendements soient versés aux actionnaires par le biais de rachats d’actions. « Whitbread s’attache à générer des rendements plus élevés pour tous nos actionnaires », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué, soulignant les progrès réalisés dans le cadre de sa nouvelle stratégie quinquennale , qui vise à stimuler la croissance grâce à la restructuration de l’entreprise.

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre transformation à ce jour, et ce nouveau plan ira plus loin et plus vite pour satisfaire nos actionnaires. »

L'action Whitbread a légèrement progressé à 2 318 pence à 12 h 54 GMT. Elle a perdu 18 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

CHANGEMENTS STRATÉGIQUES

« Je ne pense pas que (Whitbread) sera contraint de se conformer (aux demandes de Corvex) mais la société subira une pression croissante pour remédier à la faiblesse du cours de son action », a déclaré Gregory Johnson, analyste chez Shore Capital, ajoutant que Whitbread devra procéder à des cessions plus agressives et à une exécution plus rapide pour satisfaire le fonds.

En avril, Whitbread a dévoilé son intention de vendre pour 1,5 milliard de livres sterling (*2 milliards de dollars*) de biens immobiliers en pleine propriété afin de financer sa croissance et de réduire ses dépenses d’investissement nettes, devenant ainsi locataire majoritaire pour la première fois depuis la création de la chaîne Premier Inn en 1987.

Elle a également prévenu que 3 800 emplois seraient supprimés dans le cadre de ses efforts pour maîtriser les coûts, en fermant ses 197 restaurants de marque restants et en vendant davantage de repas dans ses hôtels.

Lundi, Corvex a critiqué le nouveau plan de Whitbread, le qualifiant de “destructeur de valeur”.

Yi Zhong, analyste chez AlphaValue, a déclaré qu'un processus de vente officiel chez Whitbread susciterait probablement l'intérêt des fonds d'investissement privés et des acteurs immobiliers.

Elle a toutefois ajouté que “tout acquéreur potentiel devrait mettre en balance ces opportunités liées aux actifs et des conditions d'exploitation externes de plus en plus difficiles”.

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WHITBREAD
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