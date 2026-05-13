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MISE À JOUR N° 2-Scott Bessent, du Trésor américain, et He Lifeng, de Chine, s'entretiennent en Corée du Sud avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 06:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bessent et He Lifeng s'entretiendront à l'aéroport

* Chacun a rencontré le président sud-coréen séparément

* Ces discussions prépareront le terrain pour le sommet Trump-Xi à Pékin

* L'ordre du jour du sommet devrait inclure les achats, les forums d'investissement et les semi-conducteurs

(Réécriture avec les discussions à l'aéroport, ajout d'un commentaire d'analyste; paragraphes 1 à 13) par Heejin Kim et Brenda Goh

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, ont entamé mercredi des discussions en Corée du Sud afin de préparer le terrain en vue du sommet qui réunira cette semaine à Pékin les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

Bessent et He ont entamé les discussions à l'aéroport d'Incheon après avoir chacun rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung à la Maison Bleue, le palais présidentiel, ont indiqué des témoins de Reuters.

Les discussions devraient porter sur un large éventail de questions en vue de préparer les pourparlers à Pékin entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, qui se tiendront de jeudi à vendredi.

Les discussions entre Bessent et He étaient probablement de nature exploratoire et n'aboutiraient qu'à des résultats immédiats limités, a déclaré Kim Tae-hwang, professeur de commerce international à l'université Myongji de Séoul.

« Les deux parties sont essentiellement en phase d'attente avant le sommet, s'observant mutuellement plutôt que de chercher des percées », a-t-il déclaré.

Le principal négociateur commercial chinois, le vice-ministre du Commerce Li Chenggang, et le vice-ministre des Finances Liao Min figuraient parmi les responsables accompagnant He.

Lors du sommet de Pékin, les dirigeants devraient convenir de mettre en place des forums visant à faciliter les échanges commerciaux et les investissements mutuels, tandis que la Chine devrait annoncer des achats liés aux avions Boeing, à l’agriculture et à l’énergie américaines, ont déclaré des responsables américains.

Pékin souhaite également que les États-Unis assouplissent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs de pointe et a fait part de ses inquiétudes concernant un projet de loi visant à empêcher la Chine d’accéder à des équipements essentiels à la fabrication de puces.

Ils envisagent de prolonger une trêve concernant les restrictions chinoises à l'exportation de terres rares lors du sommet, mais les données douanières chinoises montrent que Pékin continue de freiner les expéditions de ces matériaux essentiels à la défense et à l'industrie manufacturière.

Les discussions du sommet pourraient également porter sur la guerre en Iran, la Chine, qui entretient des liens avec ce pays, étant un acheteur majeur de son pétrole.

Trump a toutefois déclaré mardi qu’il ne pensait pas avoir besoin de l’aide de la Chine pour mettre fin au conflit, alors même que les espoirs d’un accord de paix durable s’amenuisaient et que Téhéran renforçait son emprise sur le détroit d’Ormuz.

Aucune des deux parties n'a toutefois de raisons impérieuses de faire des concessions précoces, a déclaré Kim, l'universitaire, ajoutant que les États-Unis ne sont pas susceptibles d'assouplir les restrictions sur des technologies clés telles que les semi-conducteurs.

La Chine, quant à elle, soutenue par une croissance et des performances commerciales relativement solides, subit moins de pression pour faire des compromis significatifs, a-t-il déclaré.

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