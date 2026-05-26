MISE À JOUR N° 2-Macron affirme que des milliers d'entreprises participent au plan français d'électrification

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des milliers d'entreprises vont contribuer à faire passer la part de l'électricité produite localement à 60 % d'ici 2030

* Signature d'un pacte national avec de grandes entreprises, assorti d'engagements d'investissements privés

* Stellantis, EDF et RTE annoncent d'importants investissements dans l'électrification, avec des créations d'emplois attendues

(Réécriture avec le discours d'Emmanuel Macron, mises à jour tout au long du texte) par America Hernandez et Makini Brice

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi que des milliers d'entreprises participeraient à l'effort national visant à doubler la part de l'électricité produite en France dans le mix énergétique pour la porter à 60 % d'ici 2030.

Emmanuel Macron a signé mardi un pacte national pour l'électrification avec de grandes entreprises, détaillant les engagements en matière d'investissements privés, dans le cadre d'un plan énergétique dévoilé en février .

Le gouvernement a annoncé qu’il doublerait le soutien de l’État pour le porter à 10 milliards d’euros par an jusqu’en 2030, afin de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des combustibles fossiles importés et d’augmenter la part de l’électricité produite à partir du nucléaire et des énergies renouvelables dans la production d’électricité, le chauffage, les transports et l’industrie.

“Il s’agit d’un plan de transformation majeur impliquant 6.000 entreprises et qui permettra de créer ou de maintenir plus de 600.000 emplois”, a déclaré Emmanuel Macron. “C’est bon pour le pouvoir d’achat, c’est bon pour la compétitivité, c’est bon pour l’indépendance du pays.”

Le pacte conclu mardi ne prévoit pas de nouveaux financements publics, mais s'appuie sur des engagements d'investissement de la part d'entreprises françaises pour atteindre les objectifs de l'État.

STELLANTIS ET EDF ANNONCENT LEURS ENGAGEMENTS

Le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI investira plus d’un milliard d’euros pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques dans son usine de Mulhouse à partir de 2029, a déclaré Emmanuel Macron.

La semaine dernière, le constructeur automobile a dévoilé une stratégie de 60 milliards d’euros (69,85 milliards de dollars) avec le lancement de 60 nouveaux modèles pour rester dans la course à l’électrification.

“Nous travaillons avec nos parties prenantes, principalement nos syndicats, sur l'avenir de nos usines, y compris celle de Mulhouse”, a déclaré Stellantis mardi, tout en refusant de faire d'autres commentaires.

Le groupe public EDF a annoncé qu’il allait consacrer 240 millions d’euros (279 millions de dollars) à l’accélération de l’électrification. Ces fonds serviront à préparer les sites industriels à accueillir de grands consommateurs d’électricité, à aider les ménages à acquérir des pompes à chaleur, à acheter des véhicules utilitaires lourds électriques et à installer des bornes de recharge publiques.

RTE et d'autres gestionnaires de réseau d'électricité investiront pour installer 45.000 km (27 962 miles) de lignes de transport et de distribution d'ici 2030.

La France vise également à doubler le nombre de sites de recharge pour véhicules électriques, à produire un million de pompes à chaleur et à doubler la production de radiateurs électriques d’ici 2030.

(1$ = 0,8589 euros)