MISE À JOUR N° 2-Les actions Ferrari chutent alors que le constructeur maintient ses prévisions avant le lancement de son premier véhicule électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Ebitda progresse de 4 % au premier trimestre, confirmant les prévisions pour l'exercice

* Les actions chutent après la publication des résultats

* La société a bien géré les troubles au Moyen-Orient, aucune annulation de commande

* La Ferrari Luce EV sera dévoilée plus tard ce mois-ci à Rome

(Réécriture et mise à jour après la conférence téléphonique avec les analystes) par Giulio Piovaccari

Le constructeur de voitures de sport de luxe Ferrari RACE.MI a maintenu mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir affiché une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, alors qu'il s'apprête à dévoiler son premier modèle entièrement électrique ce mois-ci.

L'action Ferrari a chuté après l'annonce des résultats, clôturant en baisse de 4 %.

Les prévisions pour l'ensemble de l'année, fournies par Ferrari avant que les États-Unis et Israël *aient lancé* une guerre contre l'Iran fin février, incluent des prévisions de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'au moins 2,93 milliards d'euros (3,43 milliards de dollars).

« Le nombre total de livraisons n’ont pas été affectées par la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient, Ferrari ayant tiré parti de sa flexibilité en matière de répartition géographique pour avancer certaines livraisons vers d’autres régions », a déclaré la société.

Le directeur général Benedetto Vigna a déclaré que le carnet de commandes de Ferrari "s'étendait encore jusqu'à la fin de 2027" et qu'il n'y avait pas eu d'annulations "étranges" ou "anormales".

À l'échelle mondiale, les livraisons ont baissé de 157 unités au premier trimestre pour s'établir à 3 436, dans le cadre d'une décision délibérée visant à faciliter la mise en œuvre du changement de modèle prévu, a-t-il déclaré aux analystes.

Les livraisons au Moyen-Orient, qui représente environ 5 % des expéditions annuelles de voitures de la société, sont restées stables au premier trimestre, a déclaré M. Vigna, ajoutant que Ferrari continue de recevoir des commandes et d'organiser des essais pour ses clients malgré le conflit.

L'EUROPE FACE À UNE HAUSSE DES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS SUR LES VOITURES, FERRARI PRÊTE À RÉAGIR

Ferrari a annoncé mardi que son Ebitda avait augmenté de 4 % entre janvier et mars pour atteindre 722 millions d'euros, grâce à une demande accrue de personnalisations et aux ventes de modèles haut de gamme tels que la supercar F80.

Mais les effets de change négatifs et les droits de douane américains ont partiellement compensé cette contribution.

Le président américain Donald Trump prévoit quant à lui d'augmenter à 25 % les droits de douane sur les voitures européennes , arguant que le bloc n'a pas respecté un accord commercial qui les avait ramenés à 15 %.

Les gouvernements européens et les associations professionnelles ont condamné cette décision de Washington. M. Vigna a toutefois déclaré que Ferrari était prête à faire face à la hausse des droits de douane annoncée.

LE PREMIER VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE FERRARI S'APPRETE À ÊTRE LANCÉ

Ferrari dévoilera son nouveau véhicule électrique Luce à Rome le 25 mai.

Avec un prix prévu supérieur à 500.000 euros, ce modèle devrait marquer un tournant pour le constructeur automobile, dont les moteurs à essence rugissants ont longtemps été sa marque de fabrique mondiale. M. Vigna a déclaré aux analystes que Ferrari *a travaillé* d'arrache-pied pour préparer ce lancement.

"Nous avons déposé plus de 60 brevets dans de nombreux domaines, allant des moteurs électriques aux onduleurs, en passant par la dynamique du véhicule et l'intégration de la batterie dans le châssis, du volant aux écrans OLED et à une interface utilisateur simplifiée, sans oublier les vitres et les essuie-glaces", a-t-il déclaré.

Ferrari lance la Luce, tant attendue, alors même que le scepticisme persiste quant à la viabilité du marché des voitures de sport de luxe électriques.

Son concurrent Lamborghini , filiale de Volkswagen

VOWG.DE , a abandonné cette année son projet de voiture de sport électrique pour 2030, invoquant une faible demande et des inquiétudes quant au retour sur investissement.

($1 = 0,8542 euro)