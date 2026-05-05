Benoît Potier et François Jackow reconduits à la tête d'Air Liquide, le second augmenté

Benoît Potier (d)et François Jackow le 4 mai 2022 à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les actionnaires du géant français des gaz industriels Air Liquide ont avalisé la reconduction pour quatre ans des mandats de Benoît Potier et François Jackow, respectivement président et directeur général, mardi lors de l'assemblée générale du groupe à Paris.

Les actionnaires ont en outre validé une augmentation globale de la rémunération de M. Jackow entre 2025 et 2026, décidée par le conseil d'administration en raison de son "excellente performance", de "sa capacité à piloter le groupe avec succès dans un environnement pourtant très incertain" et d'une rémunération jusque là "inférieure aux pratiques de marché".

Sur l'année 2025, celui qui est directeur général depuis 2022 a perçu 1,21 million d'euros de rémunération fixe, 1,44 million d'euros de rémunération variable, et des actions de performance valorisées 1,8 million d'euros, dans le cadre d'une rémunération de long terme.

Pour 2026, la part fixe est portée à 1,4 million d'euros. La "part variable cible" est abaissée de 120% à 105% de la part fixe, mais la "part variable annuelle maximum" pourra aller jusqu'à 160% de la part fixe, contre 150% précédemment.

Enfin, la rémunération de long terme est augmentée, de 150% à 180% de la part fixe "pour une réalisation des conditions de performance à 100%". Cela se traduit par une attribution d'actions de performance pour un montant de 2,52 millions d'euros, selon le détail communiqué par l'entreprise.

La rémunération de M. Potier, PDG de l'entreprise de 2006 à 2022, va quant à elle passer de 800.000 euros en 2025 à 700.000 euros en 2026, "pour refléter l'évolution de ses missions" dans le cadre d'une transition managériale engagée de longue date.

L'entreprise va en outre verser un dividende de 3,7 euros par action, en augmentation de 12,1%, "et de 4,07 euros pour les actions bénéficiant de la prime de fidélité", précise l'entreprise dans un communiqué mardi soir.

L'entreprise présente une particularité: un tiers de son capital est détenu par désormais 970.000 actionnaires individuels, a annoncé M. Potier mardi. A fin 2025, 54% du capital est détenu par des investisseurs institutionnels étrangers et 13% du capital est détenu par des investisseurs institutionnels français.

Air Liquide emploie 65.000 personnes dans 59 pays et réalise un peu plus d'un tiers de ses ventes dans la région Amérique, autant en Europe et Moyen-Orient et environ 20% en Asie. En 2025, elle a dégagé un bénéfice net record de 3,5 milliards d'euros.