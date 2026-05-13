MISE À JOUR N° 2-Le bénéfice de SoftBank a plus que triplé pour atteindre 12 milliards de dollars grâce aux plus-values réalisées sur sa participation dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Vision Fund a enregistré un bénéfice trimestriel de 3 100 milliards de yens

* Les gains sur l'investissement dans OpenAI s'élèvent à 45 milliards de dollars

* SoftBank annonce que son bénéfice annuel est le plus élevé de l'histoire des entreprises japonaises

* Son est un fervent partisan d'OpenAI

* Ce soutien suscite des inquiétudes quant aux pressions financières

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 13 à 15.) par Anton Bridge

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a annoncé mercredi que son bénéfice net avait plus que triplé pour atteindre 1 830 milliards de yens (11,60 milliards de dollars) au cours du trimestre janvier-mars, grâce à des plus-values sur la valeur de son investissement dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de bénéfice pour SoftBank, la branche d'investissement Vision Fund ayant enregistré un bénéfice de 3 100 milliards de yens lié à OpenAI au cours de ce trimestre. Le directeur financier Yoshimitsu Goto a déclaré que le bénéfice annuel de 5 000 milliards de yens de SoftBank était le plus élevé jamais enregistré par une entreprise japonaise.

Le fondateur et directeur général Masayoshi Son est l'un des plus fervents soutiens d'OpenAI, le groupe affirmant que ses gains cumulés sur cet investissement s'élèvent à 45 milliards de dollars.

Mais l'ampleur du pari OpenAI – le programme de dépenses le plus ambitieux de SoftBank depuis le lancement des véhicules d'investissement Vision Fund en 2017 et 2019 – a soulevé des questions quant aux pressions financières pesant sur le groupe.

Les critiques affirment également qu'OpenAI ne jouit plus d'une position dominante parmi les grands développeurs de modèles linguistiques, alors que des concurrents tels que Gemini d'Alphabet GOOGL.O et Claude d'Anthropic gagnent des parts de marché, tandis que le coût de formation et d'exploitation des modèles d'IA augmente également. "C'est une bonne chose pour le secteur que les concurrents affinent leurs modèles économiques et proposent de nouveaux services à de nouveaux utilisateurs", a déclaré M. Goto lors d'une conférence sur les résultats.

"Dans l'ensemble, cela renforce la valeur du secteur." En mars, S&P Global Ratings a révisé à la baisse la perspective de crédit de SoftBank, estimant qu’OpenAI était exposée à une concurrence féroce et que l’ampleur de l’investissement de SoftBank affecterait la qualité des actifs et la liquidité de son portefeuille.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

SoftBank a cédé des participations dans des sociétés telles que T-Mobile TMUS.O et Nvidia NVDA.O , émis des obligations et contracté des emprunts, garantis par ses participations dans le concepteur de puces Arm ARM.O et sa filiale de télécommunications nationale SoftBank Corp 9434.T .

SoftBank a conclu en mars un accord de crédit relais d'un montant total de 40 milliards de dollars. Mercredi, le groupe a indiqué que 20 milliards de dollars avaient été prélevés en avril, principalement pour l'investissement dans OpenAI, et que 2,5 milliards de dollars avaient déjà été remboursés.

SoftBank avait précédemment déclaré avoir accepté d'investir 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI au cours de l'année 2026, ce qui porterait son investissement cumulé à 64,6 milliards de dollars pour une participation de 13 %.

M. Goto a refusé de commenter la perspective d'une introduction en bourse d'OpenAI, prévue dès cette année, qui, si elle se concrétisait, libérerait des capitaux et améliorerait la qualité de crédit du portefeuille de SoftBank.

Mais M. Goto a déclaré que SoftBank pourrait utiliser sa participation dans Arm pour contracter un prêt sur marge.

"Il est tout à fait possible que nous utilisions nos actifs OpenAI pour obtenir un financement sous la forme d’un prêt sur marge. La manière dont nous allons exploiter cet actif de 10 000 milliards de yens est une perspective passionnante", a déclaré M. Goto.

SoftBank a également cherché à constituer un portefeuille d'entreprises de robotique, dans le but de prendre pied dans un secteur qui en est à ses balbutiements mais que les analystes et les investisseurs considèrent comme ayant le potentiel de générer des bénéfices à l'avenir.

L'année dernière, le groupe a conclu un accord de 5,4 milliards de dollars pour acquérir l'activité robotique du groupe d'ingénierie suisse ABB ABBN.S et a créé une nouvelle filiale au sein du groupe pour détenir ses participations liées à la robotique.

Au-delà d'OpenAI, le groupe a enregistré un bénéfice de 278,6 milliards de yens sur son investissement dans le fabricant de puces Intel INTC.O , dirigé par l'ancien membre du conseil d'administration de SoftBank, Lip-Bu Tan.

(1 dollar = 157,7300 yens)