MISE À JOUR N° 2-La société canadienne Enbridge dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la bonne santé de son activité de transport de gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails aux paragraphes 3 à 9)

Enbridge ENB.TO a annoncé vendredi un bénéfice ajusté au premier trimestre supérieur aux attentes des analystes, la solide performance de ses activités de transport de gaz et de services publics ayant compensé les résultats en baisse de son segment des pipelines de liquides.

L'opérateur de pipelines bénéficie de la hausse de la demande en gaz naturel, en infrastructures de services publics et en approvisionnement électrique pour les centres de données, ce qui lui permet d'enregistrer une croissance régulière malgré les tensions géopolitiques et la volatilité des prix des matières premières.

La société a déclaré avoir ajouté au cours du trimestre des projets d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars canadiens (1,47 milliard de dollars américains) à son carnet de commandes de croissance sécurisé, notamment le projet éolien terrestre Cone au Texas et les extensions des installations de stockage de Tres Palacios et Dawn Hub, ainsi que son réseau de pipelines Vector.

Son carnet de commandes de croissance sécurisé s'élève désormais à environ 40 milliards de dollars canadiens et devrait être financé par sa capacité d'investissement en capital de croissance annuelle, comprise entre 10 et 11 milliards de dollars canadiens.

Enbridge a acquis l'année dernière trois services publics auprès de la société américaine Dominion Energy D.N , élargissant ainsi ses activités de distribution de gaz.

Le bénéfice de base ajusté des activités de distribution et de stockage de gaz a augmenté de 6,8 % pour atteindre 1,71 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, tandis que les bénéfices du transport de gaz ont progressé de 6,6 % pour s'établir à 1,57 milliard de dollars canadiens.

Dans son segment de transport de gaz, les bénéfices ont bénéficié d'une augmentation des contrats sur l'ensemble des actifs de pipelines aux États-Unis et d'une hausse des revenus provenant des réseaux Aitken Creek et BC Pipeline.

L'activité de distribution de gaz a été soutenue par la hausse des tarifs réglementés en Ontario, en Utah et en Caroline du Nord, ce qui a en partie contribué à amortir la baisse des résultats des pipelines de liquides, reflétant la moindre contribution du réseau Mainline.

Le réseau Mainline d'Enbridge, qui achemine près de la moitié du pétrole brut aux États-Unis, a vu son bénéfice de base ajusté trimestriel reculer de 13,2 % à 1,45 milliard de dollars canadiens.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 98 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 94 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3645 dollar canadien)