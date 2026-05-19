MISE À JOUR N° 2-La société australienne TechnologyOne recule, ses prévisions n'ayant pas convaincu

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* Les actions chutent après la publication de résultats semestriels: bénéfices et chiffre d'affaires inférieurs aux prévisions

* Les investisseurs déçus par l'absence de révision à la hausse des prévisions

* Le dividende intermédiaire est porté à 8 cents australiens par action

(Réécriture intégrale) par Jasmeen Ara Islam Shaikh et Kumar Tanishk

L'actionde l'entreprise australienne TechnologyOne TNE.AX a chuté mardi après que le bénéfice semestriel de l'éditeur de logiciels a légèrement manqué les attentes, les investisseurs étant déçus par l'absence de révision à la hausse des prévisions pour ce titre fortement valorisé.

Les actions de la société basée à Brisbane ont chuté de 5,7 % à 27 dollars australiens, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 9 avril, avant de regagner un peu de terrain pour clôtureren baisse de3%. Le titre a également été le principal frein à la performance du sous-indice technologique

.AXIJ .

Cette baisse reflète la position délicate de TechnologyOne, leader du marché à forte valorisation évoluant dans un contexte de résultats extrêmement sensible, a déclaré William Taylor, directeur des opérations chez l'émetteur de fonds négociés en bourse ETF Shares.

Le cours de l'action du fabricant de logiciels a connu une bonne performance ces derniers mois depuis qu'il a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , citant l'intelligence artificielle comme moteur de croissance. Il se négocie à un ratio cours/bénéfice de 68,6, bien au-dessus de ses concurrents tels que WiseTech WTC.AX et Life360 LIF.O

360.AX .

La société a annoncé mardi un bénéfice net de 66,8 millions de dollars australiens (47,9 millions de dollars USD) pour le semestre clos le 31 mars, ce qui est légèrement inférieur au consensus de Visible Alpha de 66,9 millions de dollars australiens, et a réaffirmé ses prévisions de croissance annuelle des bénéfices de 18 % à 20 %.

Le chiffre d'affaires annuel récurrent de la société s'est établi à 598 millions de dollars australiens, soit un peu moins que le consensus de Visible Alpha, qui s'élevait à 599,1 millions de dollars australiens.

« Bien que l'écart par rapport aux estimations consensuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice ait été relativement modeste, le marché attendait sans doute de la direction qu'elle revoie officiellement à la hausse ses prévisions plutôt que de se contenter de les réaffirmer », a ajouté M. Taylor.

TechnologyOne a également annoncé un dividende intermédiaire de 8 cents australiens par action, contre 6 cents l'année dernière.

(1 $ = 1,3945 dollar australien)