MISE À JOUR N° 2-La FDA américaine a bloqué la publication d'études sur la sécurité des vaccins contre la COVID-19 et le zona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources, ajout de précisions tout au long du texte, commentaire du porte-parole du HHS au paragraphe 2) par Padmanabhan Ananthan

Des responsables de la Food and Drug Administration (FDA) américaine ont bloqué la publication de plusieurs études confirmant la sécurité de vaccins largement utilisés contre la COVID-19 et le zona, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Andrew Nixon, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise la FDA, a déclaré que les études avaient été retirées en raison de préoccupations concernant leurs conclusions.

“Les études ont été retirées car les auteurs ont tiré des conclusions générales qui n'étaient pas étayées par les données sous-jacentes. La FDA a agi pour protéger l'intégrité de son processus scientifique et garantir que tout travail associé à l'agence réponde à ses normes élevées”, a-t-il déclaré dans un e-mail adressé à Reuters.

Le retrait de ces études constitue la dernière tentative en date de l'autorité de régulation sanitaire et de l'administration pour limiter l'accès aux vaccins, reflétant des changements politiques plus larges sous l'égide du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., fervent détracteur des vaccins.

L'administration Trump a fortement réduit le financement de la recherche sur les vaccins et soulevé des questions quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins sous le mandat de Kennedy, qui a introduit des changements radicaux au sein des agences fédérales de santé.

En août dernier, le département américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé qu’il réduirait progressivement un investissement de près de 500 millions (XX millions d'euros) de dollars dans le développement de vaccins à ARNm, annulant 22 projets fédéraux supervisés par l’Autorité de recherche et de développement biomédical avancé (BARDA), un organisme de financement soutenu par le gouvernement.

En juin dernier, un comité des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), soutenu par Kennedy, a voté en faveur du retrait du thimérosal, un conservateur à base de mercure, des vaccins contre la grippe, malgré des preuves cliniques de longue date de son innocuité.

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L commercialise le Shingrix, un vaccin contre le zona, une infection virale douloureuse provoquant des cloques et des éruptions cutanées, tandis que Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O sont les principaux fabricants de vaccins contre la COVID-19.

C'est le New York Times qui a été le premier à rapporter cette information.