MISE À JOUR N° 2-La Chine renouvelle les licences d'exportation arrivées à expiration pour les usines de bœuf américaines, selon le site web des douanes chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des acteurs du secteur et des analystes aux paragraphes 4 et 11) par Tom Polansek et Daphne Zhang

La Chine a renouvelé les licences d'exportation qui avaient expiré pour plus de 400 usines de bœuf américaines , selon le site web des douanes chinoises vendredi, après que le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont conclu leur sommet à Pékin. Victime de la récente guerre commerciale entre Pékin et Washington, les exportations américaines de bœuf vers la Chine ont atteint un pic de 1,7 milliard de dollars en 2022.

Plus de 400 usines américaines ont perdu leur droit d'exporter au cours de l'année écoulée, les autorisations accordées par Pékin entre mars 2020 et avril 2021 ayant expiré sans être renouvelées comme d'habitude, ce qui représente environ 65 % des installations autrefois enregistrées.

"Le renouvellement par la Chine des agréments des établissements de viande bovine américains est une excellente nouvelle pour l'industrie bovine américaine et pour les clients chinois impatients de reprendre leurs achats", a déclaré Dan Halstrom, directeur général de la U.S. Meat Export Federation, un groupe industriel.

La fédération a confirmé que la Chine avait accordé des prolongations d’enregistrement de cinq ans à 425 usines de viande bovine américaines dont l’enregistrement était arrivé à échéance, ainsi que de nouveaux enregistrements de cinq ans pour 77 installations américaines supplémentaires.

La Maison Blanche a indiqué aux éleveurs ces dernières semaines que les licences d’exportation seraient abordées lors du sommet. Reuters a rapporté jeudi que les licences tant attendues avaient été approuvées lors de la rencontre entre les dirigeants américains et chinois, avant que les douanes chinoises ne semblent suspendre les autorisations quelques heures plus tard.

FAIBLE VOLUME DE BŒUF AMÉRICAIN À EXPORTER Vendredi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré qu’ les deux parties avaient convenu de répondre aux préoccupations concernant l’accès au marché des produits agricoles.

Bien qu’accueillies favorablement par les producteurs américains, les autorisations chinoises ne devaient pas entraîner une forte augmentation des exportations en provenance des États-Unis, où l’offre est limitée et les prix en forte hausse. Les prix du bœuf américain ont atteint des niveaux records cette année en raison d’une forte demande intérieure et de la diminution du cheptel bovin du pays, qui a atteint son plus bas niveau depuis 75 ans. En début de semaine, Trump envisageait de prendre des mesures exécutives afin de faciliter l’augmentation des importations de bœuf pour faire baisser les prix intérieurs.

"Nous n'avons pas vraiment les stocks nécessaires pour exporter en ce moment", a déclaré Austin Schroeder, analyste au sein du cabinet de conseil en matières premières Brugler Marketing & Management.

Brian Sikes, directeur général de Cargill, faisait partie des dirigeants américains qui accompagnaient Trump lors de sa visite en Chine. Les installations appartenant à Cargill, un important producteur américain de bœuf haché, ainsi qu’à d’autres entreprises du secteur de la viande, figuraient parmi les autorisations accordées.