MISE À JOUR N° 2-L'accord sur les avions de combat Gripen pour l'Ukraine pourrait être signé d'ici quelques mois, selon le ministre de la Défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture, avec l'ajout de citations des ministres de la Défense ukrainien et suédois ainsi que d'informations contextuelles tout au long du texte) par Johan Ahlander

L'achat par l'Ukraine d'avions de combat Gripen fabriqués par Saab SAABb.ST pourrait être signé d'ici quelques mois, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense lors d'une visite à son homologue suédois à Stockholm.

Les deux pays ont signé l'année dernière une lettre d'intention qui pourrait permettre à la Suède de fournir jusqu'à 150 avions de combat Gripen à l'Ukraine .

Les premières livraisons étant estimées à trois ans après la finalisation d'un accord, ces avions sont considérés comme une priorité pour la flotte de chasseurs d'après-guerre de l'Ukraine, mais des questions se posent quant à leur financement.

"Nous avons notre plan pour le financer", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov. "Je pense que dans quelques mois, ce sera une bonne nouvelle pour votre pays, pour notre pays, et une mauvaise nouvelle pour les Russes", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe .

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, a déclaré à Reuters après la conférence de presse que les négociations se déroulaient bien et qu'il n'excluait pas la conclusion d’un accord cette année pour les Gripen, l’avion de combat de quatrième génération de Saab considéré comme une alternative rentable au F-35 de Lockheed Martin LMT.N .

M. Jonson a déclaré à Reuters qu’une partie des 80 milliards de couronnes suédoises (8,70 milliards de dollars) qui ont été réservées dans le budget de l’État pour l’aide à l’Ukraine cette année et l’année prochaine pourrait servir à financer cet accord.

"Nous discutons également avec d'autres pays de ce qu'ils pourraient apporter. Il pourrait s'agir, par exemple, de formation ou de systèmes d'armes", a-t-il déclaré.

Le directeur général du groupe de défense suédois Saab a déclaré ce mois-ci aux médias suédois qu’il espérait qu’un accord, qui constituerait le plus gros contrat d’exportation d’armes jamais conclu par la Suède, puisse être signé cette année après que la Hongrie a levé son veto sur un prêt de 90 milliards d’euros de l’Union européenne à l’Ukraine.

M. Jonson a également indiqué qu’un accord visant à prêter, vendre ou céder à titre gracieux des Gripen existants d’un modèle plus ancien, qui seraient livrés beaucoup plus rapidement, progressait bien. (1 $ = 9,1962 couronnes suédoises)