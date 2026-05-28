MISE À JOUR N° 2-Johnson Matthey mise sur le marché de la réduction des émissions des centres de données en rachetant Cormetech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* JM prévoit un ralentissement de la croissance de ses bénéfices pour 2027 et met en garde contre les risques géopolitiques

* Le directeur général Liam Condon met en avant la technologie de Cormetech pour la réduction des oxydes d'azote

* JM annonce une hausse de 14 % de son résultat d'exploitation sous-jacent pour l'exercice clos en mars 2026

(Réécriture complète, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 2 et 3, du contexte, des détails et des actions) par Neeshita Beura et Yadarisa Shabong

La société chimique britannique Johnson Matthey (JM) JMAT.L a accepté jeudi d'acquérir Cormetech pour 360 millions de dollars, dans le but de tirer parti de la demande en matière de contrôle des émissions liée à la multiplication des centres de données aux États-Unis, alors même qu'elle prévoit un ralentissement de la croissance de ses bénéfices pour l'exercice 2027.

" Personne ne dispose d'une offre aussi compétitive que celle de Cormetech pour le contrôle primaire des émissions dans les centres de données ", a déclaré Liam Condon, directeur général de JM, aux analystes. Basée en Caroline du Nord, Cormetech développe des technologies utilisées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des turbines à gaz naturel et des centrales à charbon.

Les centres de données doivent contrôler leur pollution par les oxydes d’azote, ce qui est le point fort de Cormetech, et éliminer le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils, ce qui est le cœur de métier de JM, a expliqué M. Condon.

L'accord avec Cormetech marque la première acquisition majeure de M. Condon après des années de cession d'actifs visant à se concentrer sur le contrôle des émissions et le raffinage des métaux du groupe du platine.

La plus grande division de Johnson Matthey, Clean Air, fabrique principalement des filtres antipollution pour les voitures à moteur à combustion interne, mais elle est confrontée à des défis alors que les constructeurs automobiles se tournent vers les modèles électriques.

L'accord, qui devrait être finalisé en juin ou juillet, viendrait s'ajouter aux bénéfices de Johnson Matthey à partir de l'exercice 2027.

Hors Cormetech et la cession prévue de Catalyst Technologies à Honeywell HON.O pour 1,33 milliard de livres sterling, JM prévoit une hausse du résultat d'exploitation sous-jacent du groupe comprise entre 1 et 5 % pour l'exercice se terminant en mars 2027. Ces prévisions marquent un ralentissement par rapport à la croissance de 14 % enregistrée pour l'exercice 2026, en partie en raison de provisions pour pertes liées à sa raffinerie américaine et de coûts de maintenance plus élevés liés à sa raffinerie britannique. JM a averti que l'incertitude géopolitique accrue liée au conflit au Moyen-Orient pourrait nuire à ses performances futures en raison de son impact sur la demande mondiale, les chaînes d'approvisionnement et l'inflation, bien qu'elle n'ait constaté aucun impact significatif au cours du dernier exercice.

L'action de la société était en légère baisse à 10h04 GMT.