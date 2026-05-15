MISE À JOUR N° 2-Football : la chaîne publique chinoise conclut un accord avec la FIFA pour la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des déclarations de la FIFA aux paragraphes 6 et 7; les négociations sur la diffusion en Inde se poursuivent, comme indiqué au paragraphe 12)

China Media Group, la société mère de la chaîne publique chinoise, a annoncé vendredi avoir conclu un accord de diffusion de la Coupe du monde avec la FIFA, mettant ainsi fin à un bras de fer sur les droits télévisés à moins d'un mois du coup d'envoi du tournoi masculin aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L'accord porte sur les tournois masculins de 2026 et 2030 ainsi que sur les Coupes du monde féminines de 2027 et 2031, a précisé la chaîne publique CCTV.

La Chine compte la plus grande base de supporters de football au monde, avec environ 200 millions de personnes qui suivent ce sport.

Son équipe masculine n'a participé qu'une seule fois à la Coupe du monde, en 2002, tandis que son équipe féminine a disputé huit tournois, terminant deuxième en 1999 après une défaite aux tirs au but contre les États-Unis.

CMG a obtenu les droits exclusifs de diffusion et de sous-licence en Chine continentale pour ce cycle de quatre tournois, couvrant la télévision en clair et payante ainsi que les plateformes en ligne et mobiles, a déclaré CCTV, sans dévoiler les conditions financières.

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a confirmé vendredi l'accord avec CMG, affirmant que la diffusion du tournoi en Chine renforcerait la stratégie nationale de développement de la jeunesse du pays, mais n'a pas mentionné le coût de l'accord.

“Le marché chinois revêt une très grande importance pour la communauté footballistique mondiale. Nous connaissons la passion des supporters chinois et nous sommes très heureux et fiers de notre partenariat avec CMG pour faire découvrir la Coupe du monde à tous les supporters en Chine”, a déclaré le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, dans un communiqué de la FIFA.

Les droits de diffusion du prochain tournoi s'élèvent à eux seuls à 60 millions de dollars, selon le média chinois soutenu par l'État The Paper.

L'annonce de l'accord s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux chinois, se hissant en tête des tendances sur Weibo – la plateforme chinoise similaire à X – avec plus de 27 millions de vues en 45 minutes.

Certains fans qui craignaient de manquer les matchs ont exprimé leur soulagement. “Pour les deux prochaines Coupes du monde, nous pourrons enfin les regarder à notre guise”, a écrit un utilisateur de Weibo.

Pour les Coupes du monde précédentes, la chaîne publique CCTV avait obtenu les droits bien à l'avance, diffusant du contenu promotionnel et des publicités sponsorisées plusieurs semaines avant le coup d'envoi.

La FIFA a déclaré au début du mois qu’elle avait conclu des accords de diffusion dans plus de 175 territoires à travers le monde, tandis que les négociations en Inde sont toujours en cours.

CCTV a demandé à Migu, la plateforme de streaming de China Mobile, de signer un accord de distribution pour la Coupe du monde 2026, a déclaré une source proche du dossier.

Cette source n'avait pas connaissance du prix ni des termes de l'accord entre CCTV et la FIFA. Les représentants de Migu n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

En 2018, CCTV avait concédé en sous-licence les droits de diffusion en streaming de la Coupe du monde à Migu et à Youku, la plateforme 9988.HK d'Alibaba, marquant ainsi la première fois qu'elle partageait des droits de diffusion numérique en direct avec des plateformes en ligne. Pour le tournoi de 2022, CMG a étendu les droits de distribution à Migu, Douyin et plusieurs chaînes de télévision régionales.