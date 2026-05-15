La France en finale de l'Euro U17 !

La France en finale ! Ok, la Coupe du monde n’a pas encore commencé, mais quand même. Au bout du bout du suspense, les Bleuettes ont validé leur billet pour la finale de l’Euro U17 féminin après avoir éliminé la Norvège à Belfast. Après avoir ouvert le score avant la pause (42 e ) par l’intermédiaire de la jeune Lyonnaise Léa Motyka (17 ans), les joueuses du sélectionneur Franck Plenecassagne ont ensuite concédé l’égalisation de Stine Ariell Solemdal (54 e ) sur la première véritable occasion norvégienne.

Malgré leur nette domination sur l’ensemble de la rencontre, les Tricolores ont été contraintes d’aller disputer la séance de tirs au but. Mais à ce petit jeu, les Françaises ont aussi dominé les Scandinaves et l’ont finalement emporté 3 tirs au but à 1 , portées par les trois arrêts déterminants de la gardienne dijonnaise Clélia Ducreux .…

VM pour SOFOOT.com